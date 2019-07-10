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Общество

Антитеррористическую безопасность в рамках Дня города обсудили в администрации Пскова

Дополнительные меры по предупреждению террористических проявлений и экстремизма на территории Пскова во время празднования Дней города обсудили участники муниципальной антитеррористической комиссии в ходе заседания 10 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии под председательством исполняющего главы администрации Пскова Александра Коновалова приняли участие депутаты гордумы, руководители и специалисты структурных подразделений городской администрации, а также представители правоохранительных органов.

С основным докладом выступил временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции УМВД России по городу Пскову Алексей Ильин. После заслушивания доклада участники заседания обсудили количество сотрудников частных охранных предприятий и дружинников, которых необходимо привлечь для помощи в охране правопорядка в Дни города.

Кроме этого, на заседании обсуждили степень готовности сотрудников Госавтоинспекции к работе во время проведения праздничных мероприятий.

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