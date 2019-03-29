Какой сервер приобрести и где?

14:25, 11 июля 2019, ПАИ

О дорогостоящих покупках мы всегда вспоминаем с содроганием. Как только наступает производственная необходимость их совершать, сразу хочется спрятать голову в песок, как страус, особенно если ты финансист или бухгалтер. Но благодаря интернету и его стремительному развитию сегодня можно купить все, что угодно душе, не опустошая при этом все золотые запасы.

В этой статье мы научим вас правильно вкладываться в офисную технику так, чтобы она прослужила вам долго и достойно, а также поделимся хитростями, способными не позволить вам оказаться в “долговой яме”.

Зачем нужен сервер?

Начнем с того, что сервер - это крайне необходимая в офисе техника. Редкий случай, когда коллектив справляется без тех возможностей, которые предоставляет данное оборудование в своем лице. И если уж и оптимизировать работу персонала, то начинать надо точно с покупки сервера. Он позволяет решать задачи, с которыми компьютер никогда бы не справился в силу не такой высокой мощности. У сервера:

более высокая скорость обработки данных;

много места для хранения информации;

возможность доступа к одной базе с сразу нескольких ПК;

и многое другое.

Но какой из их огромного множество по-настоящему хорош собой и действительно стоит немалых вложений?

Какой сервер рекомендуют профессионалы?

Сервер hp dl380p gen8 - это новый высокий стандарт двухсоккетных серверов формата 2U. Специалисты, профессионалы и простые пользователи отмечают:

высокую производительность;

прекрасное качество;

достаточную гибкость конфигураций;

комфорт в обслуживании.

О новом дизайне, не похожем на остальные, также немало разговоров в кругу знающих людей. Эти факторы делают сервер DL380p Gen8 бестселлером и реальным лидером, а также универсальным решением для любой инфраструктуры.

Среди нововведений в работе - особенности конструкции. Речь о держателях HP SmartDrive, направляющих Smart Socket и Snap and Go, которые обеспечивают оперативный доступ к системе и компонентам без специальных инструментов, что исключает проблемы, приводящие впоследствии к простоям системы.

Управление памятью с помощью HP SmartMemory увеличивает эффективность за счет использования новых модулей памяти с частотой 1600 MГц. Имеется поддержка модулей RDIMM, UDIMM и LRDIMM емкостью до 768 ГБ и 128 ГБ с частотой 1600 MГц. Новая версия RAID-контроллера Smart Array и HP SmartStorage повышают уровень производительности дисковой системы. Возможна установка до шестнадцати 2,5-дюймовых дисков SFF или до восьми 3,5-дюймовых дисков LFF SAS, SATA, SSD. Улучшенная серверная сеть дает возможность выбора пропускной способности (1G и 10G) и архитектуры (Ethernet, FCoE, InfiniBand).

Где покупают технику специалисты сферы IT-технологий?

Конечно же, в интернете огромное количество магазинов с товарами нужной нам направленности. Множество из них стремится продать подороже то, что может стоить гораздо ниже заявленной суммы. Таким образом лидерство вырывают компании , которые занимаются продажей восстановленного оборудования, например: https://www.WestComp.ru .

Что касается конкретно этого поставщика, мы в ответе за качество и цену. Если вы стесняетесь или опасаетесь покупать технику б/у по каким-либо причинам, то мы уверяем вас - не стоит.

Если профессионал знает, у кого покупать и как выбирать сервер б/у так, чтобы он прослужил еще долго, то никаких опасений быть не должно. Westcomp.ru как раз из числа таких компаний, где к каждому клиенту относятся с должным вниманием и уважением. Об этом свидетельствует, как минимум, обязательная гарантия на товар. Вы покупаете не с рук, а у людей, которые знают свое дело и кладут свои силы на подготовку к продаже.

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