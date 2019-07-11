60 красноармейцев перезахоронили в Пушкиногорском районе

19:50, 11 июля 2019, ПАИ

11 июля в Пушкиногорском районе перезахоронили останки 60 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Поисковые отряды «Патриот» и «Безымянный» в этом году подняли красноармейцев во время экспедиций. Поисковикам удалось по медали «За отвагу» установить имя одного из бойцов. Им оказался рядовой Иван Самохвалов, который ранее числился пропавшим без вести.

Перезахоронения проходили у воинского мемориального комплекса «Чертова Гора». Помимо этого здесь в честь 75-летия освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков и 92-й годовщины со дня образования района прошли и другие памятные мероприятия. В частности, у мемориального комплекса был открыт памятный знак герою Советского Союза Абраму Шарыпову, который здесь захоронен. Он погиб в боях на Стержневском плацдарме 11 апреля 1944 года. Через два месяца ему было присвоено звание Героя Советского Союза. «Ефрейтор Шарыпов — человек выдающихся боевых качеств и силы воли. Во всех боях, которые вел полк на Карельском, Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах, он проявлял исключительное мужество и героизм, бесстрашие и находчивость», — отмечается в наградном листе, который был обнаружен поисковиками в архивах.

Руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев от имени главы региона Михаиа Ведерникова поздравил всех жителей района с памятной датой. Он подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне далась Псковской областью тяжелой ценой: более 1 млн человек погибли на территории региона. Сергей Дмитриев напомнил известную фразу о том, что «пока не похоронен последний солдат, война не закончена». В связи с этим особые слова благодарности он адресовал поисковикам, которые участвуют в «Вахтах Памяти».

Глава Пушкиногорского района Александр Баранов отметил, что 75 лет — целая человеческая жизнь. Он подчеркнул, что никогда не померкнет память о героях. «Память о войне — живая и нетленная память народа. И сегодня мы с огромной благодарностью склоняем головы не только перед памятью тех бойцов, чьи имена запечатлены на мемориальных досках и высечены на обелисках братских могил, но и перед памятью тысяч неизвестных солдат и без вести пропавших воинов, - сказал он. – Мы гордимся боевой славой наших ветеранов, героизмом всех тех, кто принес долгожданный мир, поднял из руин родной поселок и сделал все для его развития. Судьба каждого из них полна величайшего мужества». Также к присутствующим обратился заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко. Он поблагодарил всех тех, кто сегодня занимается патриотическим воспитанием молодежи, восстанавливает и сохраняет память о военных годах.

Памятные мероприятия продолжились солдатским привалом и концертом с участием коллективов творческой самодеятельности Васильевского и Рубиловского Домов культуры.

Череда торжественных мероприятий в Пушкиногорском районе продлится 12 и 13 июля. 12 июля памятный митинг состоится на центральном воинском захоронении Пушкинских Гор. 13 июля пройдёт официальная церемония вручения знака «За заслуги перед районом», медалей «За любовь и верность», почётных грамот администрации Пушкиногорского района, занесение портретов на районную доску почета. В этот день жителей и гостей районного центра ждет праздничная программа. Завершится праздник дискотекой и праздничным фейерверком.