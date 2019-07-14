Ещё две компании в ближайшее время начнут работу в строящемся кампусе ПсковГУ

13:12, 14 июля 2019, ПАИ

В ближайшее время в строящемся в Пскове на берегу реки Великой кампусе Псковского государственного университета начнут работу ещё две подрядные организации. Генподрядчик должен заключить с ними договоры. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности ректора вуза Наталья Ильина в ходе контрольного выезда на объект с участием заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова 14 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Натальи Ильиной, работающий на объекте генеральный подрядчик 15 июля должен доложить о ходе строительства заместителю министра науки и высшего образования Наталье Бочаровой, сообщить, в каком графике пройдут работы и в каком формате кампус будет сдан до 31 декабря. «Заказчик перед генподрядчиком не имеет задолженностей», - добавила она.

Проректор по административно-хозяйственной работе ПсковГУ Владимир Моисеев проинформировал участников рабочего выезда, что в настоящее время ситуация в кампусе та же, что была до состоявшихся в конце июня Ганзейских дней. Он пояснил, что сейчас ведутся работы по фасаду, отремонтировать нужно ещё порядка 200 квадратных метров. «Заказчик предпринимает большие усилия по ремонту кровли - часть мягкой и медной», - отметил Владимир Моисеев. При этом почти готова система отопления, работы предстоят только в блоке С, где нужно установить порядка 380 батарей.

«Дорожники выполнили хороший объем работ до Ганзейских дней, но необходимо доделать. Малые архитектурные формы будут выполнены перед сдачей объекта», - сообщил проректор.

Василий Осипов констатировал спад темпа работ после Ганзы. Согласилась с ним и Наталья Ильина, добавив, что имеется отставание от графика.

При этом она отметила хорошую работу дорожников, а больным вопросом назвала кровлю, только после ремонта которой можно будет приступать к внутренней отделке.

«По графику генподрядчик до конца лета должен закрыть работы по контуру объекта, выполнить благоустройство, работы по кровле, подготовить здание к зиме», - сказала врио ректора ПсковГУ.

Василий Осипов заявил, что контроль за ходом работ ведётся в ежедневном режиме, губернатор Михаил Ведерников лично держит объект на контроле.

Под кампус ПсковГУ перестраивается здание гостиницы «Интурист». Его в 2016 году выкупило Минобрнауки РФ. Изначально на этот проект правительство выделило 447,5 млн рублей. Кампус будет включать в себя общежитие на 334 места, концертный зал, спортивные зоны, студенческое кафе и другие объекты.