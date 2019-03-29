Оперативное обслуживание генераторов в мастерской «Электросервис»

16:46, 15 июля 2019, ПАИ

Обслуживанием автомобилей должны заниматься профессионалы. А если речь идет о генераторе, то доверять его починку следует узкоспециализированным мастерам. Поэтому, останавливайте свой выбор на профильных сервисах. Лучшие условия вы встретите в мастерской компании «Электросервис».

Специфика ремонта и диагностики генераторов

Наши специалисты работают оперативно и ответственно. На починку генератора не понадобится много времени. Обязательными являются этапы:

разборки агрегата;

диагностирования с помощью новейших приборов;

составления заказ-наряда и согласования его с заказчиком;

замена деталей, реставрация отдельных компонентов;

сборка, финишная проверка.

Нельзя не отметить – мы выполняем диагностику бесплатно. В ходе процедуры агрегат демонтируется и разбирается, что позволяет досконально изучить проблему. На эти работы, кстати, тратится не более получаса.

Что касается собственно ремонта, то наши специалисты выполняют свои обязанности в течение 30 минут, редкими являются случаи, когда приходится тратить около часа. Мы располагаем наборами ремкомплекта (изоляторы, статоры, роторы, диодные мосты, реле-регуляторы, подшипники), при этом их стоимость крайне привлекательная.

У нас не только ремонтируют генераторы, но и устанавливают новые. При этом, все лучшие экземпляры присутствуют у нас на складе. Это продукция от таких известнейших брендов, как Unipoint, Prestolite, Bosch, Motorherz, Motocraft, Orme и др. Мы заказываем продукцию напрямую, не сотрудничаем с посредниками, поэтому цены у нас всегда приятные.

В нашем сервисе клиенты получают гарантии

Мы создали для клиентов современный сервис. Это касается не только уровня ремонтных работ, но и всех деталей, которые обеспечивают комфортное обслуживание. Обязательно загляните к нам на интернет-страницу (https://electrics-repair.ru), где сможете ознакомиться с условиями сотрудничества, просмотреть каталог. Связаться с нами можно по тел. +7 (495) 215-03-54, или воспользовавшись опцией «обратный звонок» и «задать вопрос специалисту».