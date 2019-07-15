Игорь Максимов получил удостоверение кандидата в депутаты Псковского облсобрания
Игорь Максимов получил удостоверение кандидата для участия в дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2, сообщили Псковскому агентству информации в территориальной избирательной комиссии Пскова.
Игорь Максимов родился в 1961 году, имеет высшее образование, является советником гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания», проживает в Пскове. На выборы он выдвинут партией «Единая Россия».
Выборы состоится в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Схему одномандатного избирательного округа № 2 для проведения допвыборов можно посмотреть на сайте Избирательной комиссии Псковской области ЗДЕСЬ.
Вакансия в Псковском областном Собрании появилась в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Яна Лузина.