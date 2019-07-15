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Игорь Максимов получил удостоверение кандидата в депутаты Псковского облсобрания

Игорь Максимов получил удостоверение кандидата для участия в дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2, сообщили Псковскому агентству информации в территориальной избирательной комиссии Пскова.

Игорь Максимов родился в 1961 году, имеет высшее образование, является советником гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания», проживает в Пскове. На выборы он выдвинут партией «Единая Россия».

Выборы состоится в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Схему одномандатного избирательного округа № 2 для проведения допвыборов можно посмотреть на сайте Избирательной комиссии Псковской области ЗДЕСЬ.

 Вакансия в Псковском областном Собрании появилась в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Яна Лузина.

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