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Общество

Об электронных медкартах и вызове врача через интернет расскажет гость ПАИ-live

16 июля в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет директор медицинского информационно-аналитического центра Псковской области Сергей Мацепуро.

С 15 июля заработал обновленный портал для получения медицинских услуг k-vrachu.pskov.ru. У сайта новый дизайн и расширенный перечень электронных услуг для пациентов. На первом этапе, как и прежде, доступен функционал «Запись на прием к врачу», позднее на портале появится возможность записаться на диспансеризацию и профосмотр, услуга по доступу к электронным медицинским документам и вызову врача на дом.

В ходе прямой видеотрансляции из редакции Псковского агентства информации Сергей Мацепуро оценит эффективность нового сайта, расскажет о перспективах электронной записи к псковским врачам, информатизации регионального здравоохранения в целом.

Свои вопросы директору медицинского информационно-аналитического центра Псковской области можно оставить на странице ПАИ-live.

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