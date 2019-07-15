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Общество

В Псковской области стартовала благотворительная акция «Здравствуй, школа! 2019»

Псковское областное отделение Российского детского фонда объявляет старт акции «Здравствуй, школа! 2019». Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, акция проводится ежегодно, её цель – подготовить к школе максимальное количество воспитанников интернатных учреждений и детей из самых бедных семей Псковской области. К 1 сентября Детский фонд закупит для ребят рюкзаки и школьные принадлежности, а также сформирует наборы из школьных товаров, которые пожертвуют отзывчивые жители города.

Детский фонд собирает нуждающихся ребят в школу на протяжении более чем 30 лет работы организации. В 2018 году силами отзывчивых людей удалось подготовить к школе 693 ребенка из 23 муниципалитетов Псковской области. Сегодня до 1 сентября остается полтора месяца – сотрудники Детского фонда надеются и в этом году сделать так, чтобы День знаний запомнился праздником всем детям – в том числе и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Как и все ребята, воспитанники интернатных учреждений и дети из нуждающихся семей с нетерпением ждут момента, когда пойдут на свой первый урок и сядут за парты. Из-за тяжёлого материального положения подготовка к школе для них часто становится не слишком радостным событием. Однако уже сейчас все неравнодушные люди могут помочь ребятам встретить 1 сентября с радостью и оптимизмом.

Несколько верных помощников детей уже присоединились к акции Детского фонда – благотворительные пожертвования на подготовку нуждающихся детей к школе сделали ФБУ «Псковский ЦСМ» и нотариусы города Пскова.

Детский фонд приглашает всех псковичей поучаствовать в акции и помочь одному или нескольким ребятам собраться в школу. Канцелярские товары и всё, что может порадовать маленького ученика, можно приносить в Фонд по будням с 9 до 17 часов по адресу ул. Я.Фабрициуса, д. 2А, каб. 15. Список всего необходимого для комплектования одного рюкзака  можно найти по ссылке.

Кроме того, в офисе Детского фонда можно сделать денежное пожертвование – средства пойдут на закупку рюкзаков и школьных принадлежностей. Ещё один способ – поддержать акцию, воспользовавшись кнопкой «Помочь» на сайте Детского фонда.

Доступен и банковский перевод. Перечислить средства на счёт Фонда можно с пометкой «Благотворительное пожертвование на подготовку нуждающихся детей к школе. НДС – нет». Реквизиты Детского фонда:

Р/с 40703810600000000141

Филиал "ЭКСИ-Банк" (АО) Псковский, г. Псков

ИНН 7831000940, БИК 045805722

К/с 30101810400000000722

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