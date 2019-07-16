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Великолукский пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов выиграл ралли «Шелковый путь»

Антон Шибалов

Уроженец Великих Лук Антон Шибалов – пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» - впервые в своей карьере одержал победу на международном ралли-рейде «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Вместе с ним в экипаже ехали штурман Дмитрий Никитин и механик Иван Татаринов. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Заключительный, десятый, этап международного ралли-марафона «Шелковый путь-2019» по маршруту Цзяюйгуань – Дуньхуан состоялся 16 июля.  Антон Шибалов преодолел спецучасток в 255 километров за 2 часа 36 минут и 28 секунд. Для него это была третья победа на спецучастках «Шёлкового пути».

В зачёте грузовиков по итогам ралли все три призовых места заняли пилоты команды «КАМАЗ-мастер». На втором месте оказался Андрей Каргинов, на третьем - Айрат Мардеев.

Ралли «Шелковый путь» стартовало 6 июля в Иркутске. Всего участники преодолели 10 этапов. Антон Шибалов проехал более 2 тыс. 700 километров спецучастков ралли за 26 часов 1 минуту 40 секунд.

 «Это моя первая победа на «Шелковом пути», именно этим запомнится эта гонка», - сказал Антон Шибалов. Он отметил работу организаторов ралли, которые «подготовили интересные маршруты и трассы». «В самом начале было предчувствие, что я выиграю гонку. До последнего старались удержать победу. Еще не отошли от спецучастка, но эмоции есть. Гонка получилась супер, не обошлось без приключений. Это технический вид спорта. Главная сложность – бездорожье в последние два дня», - сказал пилот.

Антон Шибалов родился 25 апреля 1984 года в Великих Луках. С детства увлекался спортом, а с 12-ти лет и автоспортом. В команду «КАМАЗ-мастер» пришел в 2008 году. Уже два года спустя экипаж Айрата Мардеева, в котором механиком был Шибалов, взял серебро на «Золоте Кагана», и первое место на «Симбирском тракте» в 2011 году. После этого Шибалов участвует в чемпионатах уже в качестве пилота, собирая все больше призовых мест. В 2013 году – первый для Шибалова ралли-чемпионат «Африка Эко-рейс» и первое место в грузовом зачете и второе в абсолюте. В 2014 Антон Шибалов стал победителем второго этапа ралли-марафона «Дакар» в грузовом зачете, в 2015-м и 2016 – м «Africa Race».

В 2017 году занял второе место среди пилотов на ралли «Шёлковый путь», в 2018-м – третье.

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