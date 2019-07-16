Начался ПАИ-live по информатизации регионального здравоохранения

12:05, 16 июля 2019, ПАИ

Начался прямой эфир проекта ПАИ-live, гостем которого стал директор медицинского информационно-аналитического центра Псковской области Сергей Мацепуро.

С 15 июля начала работу обновленный сайт для получения медицинских услуг k-vrachu.pskov.ru. У портала новый дизайн и расширенный перечень электронных услуг для пациентов. На первом этапе, как и прежде, доступен функционал «Запись на прием к врачу», позднее у пользователей портала появится возможность записаться на диспансеризацию и профосмотр, откроется доступ к электронным медицинским документам и станет доступен вызов врача на дом.

В ходе прямой видеотрансляции из редакции Псковского агентства информации Сергей Мацепуро оценит эффективность нового сайта, расскажет о перспективах электронной записи к псковским врачам, информатизации регионального здравоохранения в целом.

Свои вопросы директору медицинского информационно-аналитического центра Псковской области можно оставить на странице ПАИ-live.