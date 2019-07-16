О новом функционале портала «К врачу» рассказал Сергей Мацепуро

13:01, 16 июля 2019, ПАИ

Директор медицинского информационно-аналитического центра Псковской области Сергей Мацепуро в прямом эфире проекта ПАИ-live 16 июля рассказал о новом функционале портала «К врачу», передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Мацепуро, сайт был запущен еще в 2012 году. Пользователи старого портала жаловались на невозможность жителей районов Псковской области записаться на прием к врачу, эту проблему решили открытием call-центра, а сейчас на новом портале уже можно записаться на прием.

Сергей Мацепуро рассказал, что вопрос расширения списка врачей, к которым можно записаться через портал, рассматривается на уровне комитета по здравоохранению Псковской области. Директор считает, что такую идею возможно реализовать.

Кроме того, как отметил гость эфира, теперь на сайте можно найти детальную информацию по картотеке медработников, проверить их стаж работы. Также в личном кабинете все желающие могут посмотреть свою историю посещений врача, в дальнейшем планируется организовать доступ жителей региона к медицинской информации пациента. При этом, по мнению Сергея Мацепуро, многое зависит от врачей – у них разный уровень работы с электронным документооборотом.