Две недели будут тестировать новую версию псковского сайта «К врачу»

13:54, 16 июля 2019, ПАИ

Новую версию медицинского портала «К врачу» будут тестировать в течение двух недель. Об этом заявил директор медицинского информационно-аналитического центра Псковской области Сергей Мацепуро в прямом эфире проекта ПАИ-live 16 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В течение всего срока бета-тестирования сайта, пользователи смогут сообщать о проблемах и багах.

Сергей Мацепуро также рассказал, что до этого портал был «оттестирован в тепличных лабораторных условиях», сейчас же сайт будет выпущен для публичного тестирования.

«Нужен месяц, потом приступим к процессу запуска функции вызова врача через интернет. Я не буду обещать, что через месяц у нас все изменится», - добавил Сергей Мацепуро.

Новая версия сайта для получения медицинских услуг «К врачу» начала работу с 15 июля. На портале обновился дизайн и увеличился перечень электронных услуг для пациентов. На первом этапе, как и прежде, доступен функционал «Запись на прием к врачу», позднее на портале появится возможность записаться на диспансеризацию и профосмотр, услуга по доступу к электронным медицинским документам и вызову врача на дом.