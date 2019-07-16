0
16:24
Фестиваль «Железный град – 2019» пройдет с 3 по 4 августа в Изборске
15:22
Утверждена стратегия развития санавиации в Псковской области до 2024 года
14:59
Марина Гаращенко: Программа по сердечно-сосудистым заболеваниям позволит сократить смертность в Псковской области
14:47
Региональная программа по борьбе с онкологией заработает в Псковской области
14:34
Организация доступной среды должна быть обязательным условием при строительстве – Михаил Ведерников
13:51
Михаил Ведерников поручил проверить работу детской стоматологии в Пскове
13:11
Через месяц псковичам станут доступны вызов врача через интернет и электронная запись на диспансеризацию
Еще новости
Общество

Сергей Мацепуро: Электронные медкарты исключат их потерю и позволят удобнее обрабатывать данные

Введение электронных медицинских карт пациентов позволит исключить их потерю, а также даст возможность быстрее обрабатывать данные о больном и делать срез по состоянию здоровья населения региона в целом, считает директор медицинского информационно-аналитического центра Псковской области Сергей Мацепуро. Об этом он заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live 16 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Мацепуро отметил, что в идеале вообще медицина должна быть безбумажной и к этому, уверен он, можно приблизиться в течение нескольких лет. На сегодняшний день, добавил директор Центра, без бумажного носителя никак: нужны подписи и печати. 

«Информатизация - это дорого: увеличиваются счета за электричество, плюс мы закупаем сейчас много техники», - сказал гость эфира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Две недели будут тестировать новую версию псковского сайта «К врачу» Через месяц псковичам станут доступны вызов врача через интернет и электронная запись на диспансеризацию О новом функционале портала «К врачу» рассказал Сергей Мацепуро Начался ПАИ-live по информатизации регионального здравоохранения (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Об электронных медкартах и вызове врача через интернет расскажет гость ПАИ-live Какими будут цены на Ганзейских днях: ПАИ-live с Артемом Татаренко Начался ПАИ-live по Ганзейским дня в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) Один из организаторов Ганзейских дней в Пскове станет гостем ПАИ-live Кто загрязняет реку Великую: ПАИ-live с главным санитарным врачом Псковской области В дни Ганзы Роспотребнадзор проверит уличных торговцев в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Фестиваль «Железный град – 2019» пройдет с 3 по 4 августа в Изборске
16 июля 2019
Фестиваль «Железный град – 2019» пройдет с 3 по 4 августа в Изборске
Утверждена стратегия развития санавиации в Псковской области до 2024 года
16 июля 2019
Утверждена стратегия развития санавиации в Псковской области до 2024 года
Марина Гаращенко: Программа по сердечно-сосудистым заболеваниям позволит сократить смертность в Псковской области
16 июля 2019
Марина Гаращенко: Программа по сердечно-сосудистым заболеваниям позволит сократить смертность в Псковской области
Региональная программа по борьбе с онкологией заработает в Псковской области
16 июля 2019
Региональная программа по борьбе с онкологией заработает в Псковской области
Организация доступной среды должна быть обязательным условием при строительстве – Михаил Ведерников
16 июля 2019
Организация доступной среды должна быть обязательным условием при строительстве – Михаил Ведерников
Михаил Ведерников поручил проверить работу детской стоматологии в Пскове
16 июля 2019
Михаил Ведерников поручил проверить работу детской стоматологии в Пскове
Через месяц псковичам станут доступны вызов врача через интернет и электронная запись на диспансеризацию
16 июля 2019
Через месяц псковичам станут доступны вызов врача через интернет и электронная запись на диспансеризацию
Игры, мастер-классы и квесты ждут псковичей на празднике «РосянкаFEST»
16 июля 2019
Игры, мастер-классы и квесты ждут псковичей на празднике «РосянкаFEST»

Идет загрузка...