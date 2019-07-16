Сергей Мацепуро: Электронные медкарты исключат их потерю и позволят удобнее обрабатывать данные

14:17, 16 июля 2019, ПАИ

Введение электронных медицинских карт пациентов позволит исключить их потерю, а также даст возможность быстрее обрабатывать данные о больном и делать срез по состоянию здоровья населения региона в целом, считает директор медицинского информационно-аналитического центра Псковской области Сергей Мацепуро. Об этом он заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live 16 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Мацепуро отметил, что в идеале вообще медицина должна быть безбумажной и к этому, уверен он, можно приблизиться в течение нескольких лет. На сегодняшний день, добавил директор Центра, без бумажного носителя никак: нужны подписи и печати.

«Информатизация - это дорого: увеличиваются счета за электричество, плюс мы закупаем сейчас много техники», - сказал гость эфира.