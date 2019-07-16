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Общество

Соцобъекты Псковской области в числе первых в стране подключат к беспроводному Интернету

Псковская область вошла в число первых регионов, где социальные объекты подключат к беспроводному доступу к Интернету с использованием технологии LTE 450 в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Общая стоимость контракта составила более 400 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

О реализации нацпроекта в Псковской области рассказал начальник регионального управления цифрового развития и связи Денис Матвеев на заседании областной администрации, которое прошло 16 июля под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. По словам Дениса Матвеева, до 2022 года планируется обеспечить доступ в интернет более 600 социально значимых объектов, в том числе 150 образовательных учреждений и более 320 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 60 органов государственной власти и местного самоуправления.   

Начальник профильного управления рассказал, что в 2019 году в рамках регионального проекта «Цифровая инфраструктура» будет заключен федеральный контракт для организации беспроводной сети широкополосного доступа к Сети. Общая оценочная протяжность планируемых волоконно-оптических линий связи до антенно-мачтовых сооружений (АМС) РТРС в Псковской области составляет более 200 км. Зона покрытия планируется на уровне 95%.

Также в регионе будут установлены порядка 90 антенно-мачтовых сооружений. Денис Матвеев пояснил, что это позволит достичь покрытия качественной мобильной связью в размере 92%.

Данную работу планируется организовать при участии органов власти и представителей сотовых операторов. Денис Матвеев привел пример такой успешной совместной работы в Псковской области: обеспечение мобильной связью территории Кургана Дружбы в Себежском районе.

В рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в Псковской области разработаны региональные проекты «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии».

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