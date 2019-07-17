Более 1,2 тысяч мест для дошкольников будут созданы в Псковской области до конца года

16:23, 17 июля 2019, ПАИ

В Псковской области до конца года будут созданы более 1,2 тысяч мест для дошкольников в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников на совещании заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, которое прошло 17 июля в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на совещании обсуждались темпы строительства в регионах РФ дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, которое ведется в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».

Губернатор напомнил, что в сентябре в Дно сдадут новую школу на 500 мест. В настоящее время выполняются отделочные работы 2 и 3 этажей и ведется благоустройство территории. Полностью укомплектовано штатное расписание общеобразовательного учреждения. На реализацию данного проекта выделены около 380 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Михаил Ведерников также сообщил, что в текущем году в рамках нацпроекта «Демография» открылись два детских сада на первых этажах жилых зданий в Псковском районе и Великих Луках. В них созданы 140 мест для детей до трёх лет.

Глава региона подчеркнул, что в данный момент в Псковской области ведутся активные строительные работы на целом ряде объектов дошкольного образования, сдать которые планируется до конца года. В частности, в рамках нацпроекта «Демография» будут построены пять детских садов и две пристройки к дошкольным учреждениям. На эти цели направлены более 730 млн рублей консолидированного бюджета.

Среди них — два детских сада на 120 мест в Псковском районе на улице Никольской и в деревне Портянниково, дошкольное учреждение на 140 мест на улице Первомайской в Великих Луках, два детских сада на 270 дошкольных мест каждый на улицах Егорова и Звездной в Пскове. Кроме того, в Пскове к детскому саду на улице Народной будет возведена пристройка, где откроются детские группы для 80-ти детей. Еще одна пристройка на 80 мест появится у детсада в поселке Писковичи Псковского района.

Также губернатор отметил, что в рамках нацпроекта «Демография» в 2020 и 2021 годах будут построены еще 7 детских садов в Пскове, Псковском районе и Великих Луках. Он подчеркнул, что подготовка к строительству уже началась: разрабатывается проектно-сметная документация, объявляются и проводятся аукционы на определение подрядчиков. Субсидия из федерального бюджета на строительство данных объектов составит более 900 млн рублей.