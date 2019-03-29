Чугунная ванна Roca Continental 170х70

11:51, 18 июля 2019, ПАИ

Один из важных этапов обустройства ванной комнаты – выбор и покупка ванны или душевой кабины. В продаже представлен большой выбор сантехнического оборудования. Но владельцы небольших квартир ограничены в выборе по причине компактных размеров ванной комнаты. Идеальным вариантом в таком случае станет компактная и удобная ванна чугунная 170х70 Roca Continental. Она позволяет принимать душ, купать детей, принимать другие водные процедуры.

В чем заключаются преимущества ванны Roca Continental?

Уникальность представленной модели заключается в простоте и скромности. Для изготовления оборудования используется высококачественный испанский чугун. Это гарантирует ряд преимуществ:

элегантность;

функциональность;

удобство в использовании;

материал долго держит тепло;

устойчивость к внушительным механическим нагрузкам;

долговечность;

неприхотливость в уходе.

Во время водных процедур гарантируется максимальное удовольствие и расслабление всех мышц спины. Это объясняется наклоном торцевой стенки. Для дополнительного удобства модель оборудуется подголовниками и подлокотниками, выполненными из полиуретана. Также производитель позаботился о прочности и долговечности оборудования. Высокопрочный чугун покрывается эмалью в шесть слоев по специальной технологии. Это гарантирует дополнительную защиту от негативного воздействия внешних факторов. Защитное покрытие устойчиво к образованию трещин, сколов и прочих мелких дефектов, поэтому ванна долгое время сохраняет свой первозданный вид.

Roca Continental – это отличный выбор для любителей классики в современном исполнении. Ванна станет украшением интерьера и подарит невероятное удовольствие во время водных процедур.