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Общество

Фестиваль «Словенское поле – 2019» пройдет в Изборске

С 26 по 28 июля в Изборске состоится историко-патриотический поэтический фестиваль «Словенское поле – 2019». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, в этом году кроме конкурса исторической поэзии «Словенское поле», в рамках фестиваля пройдет конкурс, посвященный 55-летию музея-заповедника «Изборск».

В оргкомитет фестиваля поступили 87 заявок, из них жюри фестиваля одобрило 67. На фестиваль планируют приехать поэты из 20 регионов России, а также из Белоруссии.

Фестиваль «Словенское поле» проводится в девятый раз. Впервые он собрал поэтов России в 2008 году. С 2013 года в рамках фестиваля «Словенское поле» организован одноимённый поэтический конкурс исторической поэзии. 

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