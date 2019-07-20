Фестиваль «Словенское поле – 2019» пройдет в Изборске

11:07, 20 июля 2019, ПАИ

С 26 по 28 июля в Изборске состоится историко-патриотический поэтический фестиваль «Словенское поле – 2019». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, в этом году кроме конкурса исторической поэзии «Словенское поле», в рамках фестиваля пройдет конкурс, посвященный 55-летию музея-заповедника «Изборск».

В оргкомитет фестиваля поступили 87 заявок, из них жюри фестиваля одобрило 67. На фестиваль планируют приехать поэты из 20 регионов России, а также из Белоруссии.

Фестиваль «Словенское поле» проводится в девятый раз. Впервые он собрал поэтов России в 2008 году. С 2013 года в рамках фестиваля «Словенское поле» организован одноимённый поэтический конкурс исторической поэзии.