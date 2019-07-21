Новый вид туризма развивается в России

10:29, 21 июля 2019, ПАИ

В России развивается новый вид туризма - bleisure-путешествия. Как сообщает «Российская газета», спрос на такие поездки за последние пять лет вырос более чем на 40%.

Bleisure-путешествия заключаются в том, что сотрудник организации отправляется в командировку и после ее окончания самостоятельно продлевает срок пребывания в городе.

По данным исследования агентства делового туризма "Аэроклуб", чаще всего деловые путешественники задерживаются в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде. Также в число популярных зарубежных городов для бизнес-туризма входят Алма-Ата, Мадрид, Париж, Шанхай и Вена.

Наиболее распространен новый вид туризма среди представителей добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики, сотрудников фармацевтических и FMCG-компаний. Совмещают работу и отдых работники автомобильной отрасли.

По мнению экспертов, развитие нового вида туризма связано с тем, что люди, родившиеся после 1981 года, предпочитают объединять работу и личную жизнь, любят изучать новые места. Многие зарубежные корпорации, работающие в России, строят свою тревел-политику по соответствующему принципу.