«Псков-747» опубликовал календарь ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ
Утверждён календарь ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной Лиги группы «Запад» сезона-2019/20. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФК "Псков-747".
Календарь
Первый круг
1 тур, 16 июля. «Олимп» Химки — «Псков-747» (игра заверешилась со счетом 0:0)
2 тур, 24 июля. «Псков-747» — «Велес» (Москва)
1/128, Кубок России, 28 июля. «Псков-747» – «Луки-Энергия»
3 тур, 1 августа. «Ленинградец» (Ленинградская область) — «Псков-747»
1/64, Кубок России, 4-5 августа.
4 тур, 9 августа. «Псков-747» — «Звезда» (Санкт-Петербург)
5 тур, 16 августа. «Казанка» (Москва) — «Псков-747»
1/32, Кубок России, 21 августа.
6 тур, 23 августа. «Псков-747» — «Зенит-2» (Санкт-Петербург)
7 тур, 30 августа. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Псков-747»
8 тур, 6 сентября. «Псков-747» — «Луки-Энергия» (Великие Луки)
9 тур, 14 сентября. ФК «Муром» — «Псков-747»
10 тур, 21 сентября. «Псков-747» — ФК «Коломна»
1/16, Кубок России, 25-26 сентября.
11 тур, 28 сентября. ФСК «Долгопрудный» — «Псков-747»
12 тур, 5 октября. «Псков-747» — «Родина» (Москва)
13 тур, 12 октября. «Псков-747» — «Торпедо-Владимир»
Второй круг
14 тур, 19 октября. «Велес» (Москва) — «Псков-747»
15 тур, 26 октября. «Псков-747» — «Ленинградец» (Ленинградская область)
1/8, Кубок России, 30-31 октября.
16 тур, 2 ноября «Звезда» (Санкт-Петербург) — «Псков-747»
17 тур, 9 ноября. «Псков-747» — «Казанка» (Москва)
18 тур, 5 апреля. «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Псков-747»
19 тур, 12 апреля. «Псков-747» — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
20 тур, 19 апреля. «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Псков-747»
21 тур, 26 апреля. «Псков-747» — ФК «Муром»
22 тур, 4 мая. ФК «Коломна» — «Псков-747»
23 тур, 11 мая. «Псков-747» — ФСК «Долгопрудный»
24 тур, 18 мая. «Родина» (Москва) — «Псков-747» 13
25 тур, 24 мая. «Торпедо-Владимир» — «Псков-747»
26 тур, 30 мая. «Псков-747» — «Олимп» Химки