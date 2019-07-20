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Спорт

«Псков-747» опубликовал календарь ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ

Утверждён календарь ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной Лиги группы «Запад» сезона-2019/20. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФК "Псков-747".

Календарь

Первый круг

1 тур, 16 июля. «Олимп» Химки — «Псков-747» (игра заверешилась со счетом 0:0)

2 тур, 24 июля. «Псков-747» — «Велес» (Москва) 

1/128, Кубок России, 28 июля. «Псков-747» – «Луки-Энергия» 

3 тур, 1 августа. «Ленинградец» (Ленинградская область) — «Псков-747» 

1/64, Кубок России, 4-5 августа. 

4 тур, 9 августа. «Псков-747» — «Звезда» (Санкт-Петербург) 

5 тур, 16 августа. «Казанка» (Москва) — «Псков-747» 

1/32, Кубок России, 21 августа. 

6 тур, 23 августа. «Псков-747» — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 

7 тур, 30 августа. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Псков-747» 

8 тур, 6 сентября. «Псков-747» — «Луки-Энергия» (Великие Луки) 

9 тур, 14 сентября. ФК «Муром» — «Псков-747» 

10 тур, 21 сентября. «Псков-747» — ФК «Коломна» 

1/16, Кубок России, 25-26 сентября. 

11 тур, 28 сентября. ФСК «Долгопрудный» — «Псков-747» 

12 тур, 5 октября. «Псков-747» — «Родина» (Москва) 

13 тур, 12 октября. «Псков-747» — «Торпедо-Владимир» 

Второй круг

14 тур, 19 октября. «Велес» (Москва) — «Псков-747» 

15 тур, 26 октября. «Псков-747» — «Ленинградец» (Ленинградская область)

1/8, Кубок России, 30-31 октября. 

16 тур, 2 ноября «Звезда» (Санкт-Петербург) — «Псков-747» 

17 тур, 9 ноября. «Псков-747» — «Казанка» (Москва)

18 тур, 5 апреля. «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Псков-747» 

19 тур, 12 апреля. «Псков-747» — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) 

20 тур, 19 апреля. «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Псков-747» 

21 тур, 26 апреля. «Псков-747» — ФК «Муром» 

22 тур, 4 мая. ФК «Коломна» — «Псков-747» 

23 тур, 11 мая. «Псков-747» — ФСК «Долгопрудный» 

24 тур, 18 мая. «Родина» (Москва) — «Псков-747» 13 

25 тур, 24 мая. «Торпедо-Владимир» — «Псков-747» 

26 тур, 30 мая. «Псков-747» — «Олимп» Химки

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