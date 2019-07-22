0
11:17
Старинную кованую ограду похитили на Дмитровском кладбище в Пскове
09:49
Девочка пропала в Великих Луках
11:48
Очевидцев ДТП, которое устроил водитель в наркотическом опьянении, ищут в Псковском районе
22:40
Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
11:35
Двое молодых людей угнали такси в Стругах Красных и уехали в Плюссу
06:05
1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе
16:04
7 человек пострадали в ДТП на дороге Великие Луки - Невель
Еще новости
Происшествия

Старинную кованую ограду похитили на Дмитровском кладбище в Пскове

На Дмитровском кладбище в Пскове похитили старинную кованую ограду. Она была установлена у могилы коллекционера Фёдора Плюшкина и его супруги Об этом сообщают очевидцы в группе «Контроль. Псков» в социальной сети Facebook.

Заявлений в полицию по поводу похищения ограды пока не поступало, заявили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД

Федор Михайлович Плюшкин – (1837-1911) – владелец «Музея древностей» - одной из самых больших частных коллекций в Российской империи, член Псковской Археологической комиссии, потомственный почетный гражданин Пскова, купец второй гильдии, благотворитель, получивший звание почетного члена Псковского попечительства детских приютов. За свою работу, общественную и благотворительную деятельность был награжден орденом «Святого Станислава III степени», четырьмя золотыми и одной серебряной медалями.

Свою коллекцию Фёдор Плюшкин собирал более 40 лет. Это были русские редкости старых барских домов, вещи из Китая и Японии, старинная обувь, монеты, клады, большое количество этнографических экспонатов, мемориальных вещей, гравюры и художественные произведения кисти великих мастеров, рукописи XVI-XIX веков, старопечатные книги, жалованные грамоты и автографы.

Сейчас эти экспонаты хранятся в Государственном Русском музее, Государственном Эрмитаже, Российском этнографическом музее, Государственном музее истории религии, в библиотеке Российской Академии наук и Институте русской литературы – «Пушкинском доме», Псково-Изборском музее-заповеднике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Старинную кованую ограду похитили на Дмитровском кладбище в Пскове
22 июля 2019
Старинную кованую ограду похитили на Дмитровском кладбище в Пскове
Девочка пропала в Великих Луках
22 июля 2019
Девочка пропала в Великих Луках
Очевидцев ДТП, которое устроил водитель в наркотическом опьянении, ищут в Псковском районе
21 июля 2019
Очевидцев ДТП, которое устроил водитель в наркотическом опьянении, ищут в Псковском районе
Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
16 июля 2019
Автомобиль с 10-летней девочкой перевернулся в Пскове
Двое молодых людей угнали такси в Стругах Красных и уехали в Плюссу
15 июля 2019
Двое молодых людей угнали такси в Стругах Красных и уехали в Плюссу
1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе
12 июля 2019
1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе
7 человек пострадали в ДТП на дороге Великие Луки - Невель
10 июля 2019
7 человек пострадали в ДТП на дороге Великие Луки - Невель
Жители Пскова выступили против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря
08 июля 2019
Жители Пскова выступили против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря

Идет загрузка...