Старинную кованую ограду похитили на Дмитровском кладбище в Пскове

11:17, 22 июля 2019, ПАИ

На Дмитровском кладбище в Пскове похитили старинную кованую ограду. Она была установлена у могилы коллекционера Фёдора Плюшкина и его супруги Об этом сообщают очевидцы в группе «Контроль. Псков» в социальной сети Facebook.

Заявлений в полицию по поводу похищения ограды пока не поступало, заявили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД

Федор Михайлович Плюшкин – (1837-1911) – владелец «Музея древностей» - одной из самых больших частных коллекций в Российской империи, член Псковской Археологической комиссии, потомственный почетный гражданин Пскова, купец второй гильдии, благотворитель, получивший звание почетного члена Псковского попечительства детских приютов. За свою работу, общественную и благотворительную деятельность был награжден орденом «Святого Станислава III степени», четырьмя золотыми и одной серебряной медалями.

Свою коллекцию Фёдор Плюшкин собирал более 40 лет. Это были русские редкости старых барских домов, вещи из Китая и Японии, старинная обувь, монеты, клады, большое количество этнографических экспонатов, мемориальных вещей, гравюры и художественные произведения кисти великих мастеров, рукописи XVI-XIX веков, старопечатные книги, жалованные грамоты и автографы.

Сейчас эти экспонаты хранятся в Государственном Русском музее, Государственном Эрмитаже, Российском этнографическом музее, Государственном музее истории религии, в библиотеке Российской Академии наук и Институте русской литературы – «Пушкинском доме», Псково-Изборском музее-заповеднике.