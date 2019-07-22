Памятную доску герою Советского Союза Андрею Баклану установили в Пскове

16:59, 22 июля 2019, ПАИ

22 июля в Пскове на доме №27 на улице Яна Фабрициуса установили мемориальную доску герою Советского Союза, военному летчику, старшему лейтенанту Андрею Баклану, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено депутату Псковской гордумы Сергею Колосову и председателю регионального отделения Российского военно-исторического общества Александру Голышеву.

Сергей Колосов отметил, что Андрей Баклан своим мужеством, преданностью Родине и беспримерным служением Отечеству ещё в 1942 году заслужил звания героя Советского Союза, а после продолжил бороться с врагом не на жизнь, а на смерть.

Александр Голышев рассказал, что Российское военно-историческое общество делает всё для того, чтобы сохранить память о героях. По его словам, установка мемориальных досок героям Советского Союза - один из таких шагов.

Андрей Баклан за годы Великой Отечественной войны совершил более 700 успешных боевых вылетов, сбил лично 22 и в группе с товарищами - 23 самолета противника. После Победы лётчик командовал полком, летал на реактивных истребителях и лишь в 1957 году по состоянию здоровья перешел на работу преподавателем в летном училище. В 1963 году в звании полковника вышел в запас. Жил в Пскове, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, написал книгу воспоминаний о войне «Небо, прошитое трассами». Ушел из жизни в 1985 году.