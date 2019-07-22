Как это было: Псковский молодежный форум «Без границ» глазами участников

17:38, 22 июля 2019, ПАИ

С 16 по 21 июля в Себежском районе прошел молодежный форум «Без границ», который собрал порядка 200 представителей молодежных объединений в возрасте от 18 до 35 лет. В рамках форума работали 6 образовательных программ, участники смогли пообщаться с известными бизнесменами и лидерами общественного мнения Псковской области. Посетил форум и губернатор Михаил Ведерников, который заявил, что у молодежи на форуме «горели» глаза. Некоторые из ребят поделились впечатлениями от форума с Псковским агентством информации.

Выпускница Псковского государственного университета Марина Федулова рассказала, что всех участников форума «Без границ» распределили по направлениям. «Мне посчастливилось попасть в команду «Твори добро». У нас была очень сплоченная команда. Впервые я видела ребят, которые не только показывали себя, но и прислушивались к команде, решали в пользу всех, а не себя, а это стоит дорогого», - поделилась она.

По словам Марины Федуловой, условия были очень комфортные, не считая холодной воды в душе, «но это мелочи жизни». В связи с этим она вспомнила конкурс на креатив: «Ведь умные ребята придумали, как вскипятить воду в чайнике и помыться в теплой воде. Что касается мерча, палаток, и всего остального - все было прекрасно и на уровне».

Девушка также отметила, что образовательная программа ее направления заключалась в обучении социальному проектированию, ведь волонтерам можно не только помогать в реализации чьих-то проектов и мероприятий, но и реализовывать свои. «Я осталась очень довольна форумом и надеюсь приехать снова уже в 2020 году!» - заключила Марина Федулова.

У другой участницы форума, студентки ПсковГУ Вероники Прудник тоже остались только положительные эмоции, за что она благодарна организаторам. Девушка также была на смене «Твори добро», посещала лекции, которые проводили настоящие профессионалы своего дела. «Во время форума у меня зародилась идея проекта, который в дальнейшем я бы хотела реализовать. На форуме мы стали одной большой семьей, и нам было очень грустно прощаться друг с другом. Я считаю, что такие форумы нужны, чтобы молодежь могла найти друзей по увлечениям, познакомиться с нужными людьми, воодушевиться на развитие нашей области и просто хорошо провести время», - заявила она.

Великолучанка Дарья Сабурова солидарна с предыдущими спикерами и считает, что все прошло просто замечательно. «Каждый день были лекции и тренинги, на которых мы узнавали много нового. Также множество мероприятий позволяет командам лучше подружиться», - сказала она и добавила, что многие ребята именно благодаря форуму завершили и даже защитили свои проекты, которые изменят Псковскую область в лучшую сторону.

Еще одна участница из Пскова Алина Койнаш поделилась впечатлениями о форуме на своей странице в соцсети «ВКонтакте»: «Это были уж точно безграничные 5 дней: богатые полезными знакомствами и невероятными людьми, полные развития и даже самопознания». Из минусов она также отметила непрекращающиеся дожди, которые, однако, очень даже скрашивал утренний кофе на берегу и приятная компания.

О важности новых знакомств в рамках форума «Без границ» рассказал и студент ПсковГУ Иван Екимов. Он отметил, что на мероприятии собрались очень интересные и необычные люди, спикеры выступали очень креативно, многое удалось открыть под новым углом. «Понравилась природа - возможность переключиться с городского образа жизни на туристический, спокойный», - добавил Иван Екимов. Из недостатков он назвал лишь отсутствие горячей воды. «А так все было на хорошем уровне. Мы надеемся, что в следующем году форум вырастет в более масштабное мероприятие», - сказал он.

Студенту ПсковГУ Роману Бухареву также было интересно и приятно провести время на различных площадках форума «Без границ», попытаться написать действующий проект. «Главное - это огромное количество людей, с которыми познакомился благодаря этому форуму. Огромное спасибо организаторам, а также всем новым знакомым за это прекрасное проведенное время», - такой пост он опубликовал на своей странице в социальной сети.

«Это место завораживает, очень тёплая и добрая атмосфера на закрытии молодёжного форума «Без границ». Организаторы молодцы. Спасибо», - поддержал его организатор мероприятий и праздников из Пскова Александр Иванов.

Общественный помощник губернатора Псковской области, член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании, директор МУП «Дновская теплоснабжающая организация», член «Команды 2018» Владимир Петров назвал форум «Без границ» замечательным и отметил отличную организацию. По его мнению, такие мероприятия дают молодым людям очень много важных знаний и мотивации. Владимир Петров получил на форуме «прекрасные эмоции, отличное настроение и, конечно же, новые важные знакомства». «Для меня он подчеркнул главный посыл в моей жизни, который высказал хороший актер и каскадёр Давид Белль: «Нет границ, есть только препятствия! Любые препятствия можно преодолеть, вопрос лишь в вашем желании и количестве тренировок!», - подчеркнул член Молодежного парламента.

Побывала на форуме и заместитель директора Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой. Она обратила внимание на продуктивность пребывания в Себежском районе, знакомства с коллегами из районов, обмен контактами. «Также понравилось занятие на управление проектами. И было отличное открытие», - заметила Олеся Назарой.

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Михаил Ведерников считает главной целью форума «Без границ» именно возможность для ребят найти себя и реализовать свои проекты сообща. Предполагается, что форум станет ежегодным, а количество участников увеличится как минимум вдвое. Кроме того, рассматривается возможность создания на этой территории зоны для реализации молодежных проектов в течение всего года.