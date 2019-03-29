Как выбрать офисное кресло для сотрудников

18:18, 22 июля 2019, ПАИ

Комфортные условия труда являются залогом хорошего показателя работоспособности сотрудников любого предприятия. Помимо просторного помещения, хорошей вентиляции, надежной оргтехники не менее важным помощником в организации эффективного рабочего процесса является правильно выбранная модель кресла. О том, какие моменты следует принимать во внимание, чтобы не допустить ошибку, смотрите ниже.

Форма спинки и сиденья

К сожалению, по-настоящему удобными креслами для офиса может «похвастаться» далеко не каждое офисное помещение. На самом деле приобрести такую мебель довольно просто. Для этого необходимо первоочередно обратить внимание на форму спинки и сиденья мебели. Спинка кресла должна быть изогнутой и иметь максимальное количество точек соприкосновения со спиной работника. Обязательно присутствие изгиба в области поясницы, наличие которого позволит не допустить усталости спины в течение рабочего дня.

Что касается сиденья - при посадке между торцом данной части и коленом сотрудника должна умещаться ладонь. Если этот зазор будет меньшим, велика вероятность передавливания сосудов и появления отечности ног.

Наличие подголовника и подлокотников

Присутствие перечисленных составляющих просто необходимо тем, кто проводит очень много времени на рабочем месте. Откинув голову на подголовник и удобно разместив руки на подлокотниках, можно немного отдохнуть в течение трудового дня. Однако если вопрос экономии пространства является первостепенным, от упомянутых составляющих можно и отказаться.

Механизмы регулирования

Наиболее важными механизмами, позволяющими подстроить кресло под любого сотрудника, является возможность регулировки угла наклона спинки и высоты сиденья. Как правило, перечисленные механизмы имеются во всех моделях кресел. В более дорогих вариантах мебели число регулировочных механизмов может быть максимальным.

Вид крестовины

Кресла с пластиковой крестовиной имеют доступную стоимость, поэтому пользуются среди покупателей максимально высоким спросом. Но при этом такие модели способны выдерживать вес не более 120 кг (в противном случае мебель быстро выйдет из строя). Если креслу предстоит ежедневно справляться с весом более 120 кг, лучше выбирать модель с цельнолитой алюминиевой крестовиной.

Также следует принимать во внимание оттенок и стилевые особенности изделия. Перечисленные параметры должны соответствовать интерьеру офисного помещения.