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Общество

Лучший военно-исторический проект Псковской области может получить 5 млн рублей

Александр Голышев

Прием заявок на Всероссийский конкурс лучших региональных проектов военно-исторической направленности открыло Российское военно-историческое общество (РВИО), сообщил Псковскому агентству информации и.о. гендиректора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника, советник губернатора Псковской области и председатель регионального отделения РВИО Александр Голышев.

Лучший проект сможет получить максимальную сумму — 5 млн рублей. Однако есть условие — проект должен быть реализован в течение 2019 года. «Грантовые суммы очень и очень приличные», — подчеркнул Александр Голышев.

«Вот те реконструкции, которые проводит Изборск, достойны стать победителями. То, что делает Островский исторический музей, тоже. Это, прежде всего, возможность по музеефикации ДОТов на Линии Сталина — их там больше 10», — отметил советник губернатор.

Александр Голышев пояснил, что побороться за звание лучшего могут и библиотеки, которые проводят конференции, посвященные Героям Советского Союза, историческим битвам. Он подчеркнул, что принять участие в конкурсе смогут все, чьи проекты укладываются в понятия «историческое просвещение» и «историческая культура».

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, документы принимаются до 22 августа. Итоги подведут до 9 сентября.

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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