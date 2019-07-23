Лучший военно-исторический проект Псковской области может получить 5 млн рублей

13:06, 23 июля 2019, ПАИ

Прием заявок на Всероссийский конкурс лучших региональных проектов военно-исторической направленности открыло Российское военно-историческое общество (РВИО), сообщил Псковскому агентству информации и.о. гендиректора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника, советник губернатора Псковской области и председатель регионального отделения РВИО Александр Голышев.

Лучший проект сможет получить максимальную сумму — 5 млн рублей. Однако есть условие — проект должен быть реализован в течение 2019 года. «Грантовые суммы очень и очень приличные», — подчеркнул Александр Голышев.

«Вот те реконструкции, которые проводит Изборск, достойны стать победителями. То, что делает Островский исторический музей, тоже. Это, прежде всего, возможность по музеефикации ДОТов на Линии Сталина — их там больше 10», — отметил советник губернатор.

Александр Голышев пояснил, что побороться за звание лучшего могут и библиотеки, которые проводят конференции, посвященные Героям Советского Союза, историческим битвам. Он подчеркнул, что принять участие в конкурсе смогут все, чьи проекты укладываются в понятия «историческое просвещение» и «историческая культура».

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, документы принимаются до 22 августа. Итоги подведут до 9 сентября.

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться ЗДЕСЬ.