Псковский общепит и города русской Ганзы восполнили пробел отсутствующей европейской кухни – организаторы

13:09, 23 июля 2019, ПАИ

Псковский общепит и представители городов русской Ганзы презентацией национальной кухни восполнили пробел отсутствующей европейской кухни и пива. Об этом заявила руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина в прямом эфире проекта ПАИ-live 23 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Татьяны Пустошкиной, организаторам давно стало ясно, что не получится привезти на Ганзу санкционные продукты и европейское пиво, поэтому товары и продукты были изначально исключены из любых списков.

При этом директор отметила, что рестораторы из Таллина готовили блюда из продуктов, которые купили в Псковской области.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени прошли в Пскове 27-30 июня. За эти дни город посетили более 200 тыс. человек.