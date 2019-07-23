Татьяна Пустошкина: Псков за Ганзу кое-чему научился

15:01, 23 июля 2019, ПАИ

«Муниципалитет за Ганзу кое-чему научился, стало понятно, как должен выглядеть город», - заявила руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина в прямом эфире проекта ПАИ-live 23 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Пустошкина считает, что муниципалитет и Управление городского хозяйства администрации Пскова справились с нагрузкой и поставленными задачами.

По словам Татьяны Пустошкиной, туалетов на Ганзейских днях хватало, а территорию убирали ночью. «На улицах было чисто, мусор не бросался в глаза», - сказала она и добавила, что бригады работников каждые три часа убирали мусорные пакеты, которые были имелись в достаточном количестве в центре праздничного пространства.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени состоялись в Пскове с 27 по 30 июня. Они собрали порядка 200 тысяч гостей и участников.