Татьяна Пустошкина обозначила вопросы, на которые нужно обратить внимание при проведении следующих Ганзейских дней

13:37, 23 июля 2019, ПАИ

Руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина в прямом эфире проекта ПАИ-live 23 июля обозначила вопросы, на которые нужно обратить внимание при организации следующих Ганзейских дней в Пскове.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Татьяны Пустошкиной, особое внимание необходимо будет уделить хозяйственным вопросам, организации уборки, расположения праздничного пространства, безопасности, выбора культурной программы и подходу к оформлению общепита.

Кроме того, Татьяна Пустошкина заявила, что хотелось бы приблизиться к «атмосфере старого города». «Русские города в этом смысле отличаются от европейских городов», - добавила директор.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени прошли в Пскове 27-30 июня. Они собрали около 200 тысяч гостей. За несколько дней на десятках городских площадок было проведено более сотни мероприятий.