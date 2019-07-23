Особым спросом пользовались товары с символикой Ганзы в дни её проведения в Пскове

16:23, 23 июля 2019, ПАИ

В Пскове в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые прошли с 27 по 30 июня, особым спросом у гостей пользовались товары с символикой Ганзы. Об этом сообщила директор Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live 23 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Татьяны Пустошкиной, на празднике была ограниченная партия «ганзейского» мороженного, и гости покупали именно его.

Руководитель Ганзейской дирекции также рассказала, что, когда появился логотип, организаторы проработали все вопросы его использования.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени прошли в Пскове 27-30 июня. Праздник собрал около 200 тысяч гостей. За несколько дней на десятках городских площадок было проведено более сотни мероприятий.