Псковичи возложили цветы к могиле Неизвестного солдата

18:02, 23 июля 2019, ПАИ

Торжественно-траурный ритуал, посвященный 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, прошел на могиле Неизвестного солдата в Пскове 23 июля. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, почтить память погибших пришли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, и. п. главы Пскова Елена Полонская, глава городской администрации Александр Братчиков, другие официальные лица, духовенство, сотрудники правоохранительных органов, ветераны, жители и гости города.

Почетный караул у монумента вместе с воинами Псковского гарнизона несли юнармейцы. Заупокойную литию в память о погибших за Псковскую землю и Россию отслужил почетный гражданин Пскова, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Олег Теор. «Вечный покой и вечная слава отдавшим жизнь за наше Отечество, а вас всех да хранит Бог», - сказал он.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, затем в исполнении воинского оркестра прозвучал гимн, прогремел оружейный салют. Михаил Ведерников и Александр Котов, а также все собравшиеся возложили цветы к подножию могилы Неизвестного солдата и к стеле «Псков - Город Воинской славы». Военнослужащие возложили гирлянду Воинской славы и прошли торжественными маршем.

Псков находился под гитлеровской оккупацией с 9 июля 1941 года и был освобожден 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской наступательной операции войсками 3-го Прибалтийского фронта, 128-й и 376-й стрелковыми дивизиями 42-й Армии.