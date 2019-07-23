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Общество

На псковский «Медовый фестиваль» поданы 25 заявок от пчеловодов

Фото: Дарья Хваткова

17 августа в Пскове пройдет «Медовый фестиваль», традиционное мероприятие, объединяющее пасечников Псковской области. На данный момент о своем участии заявили 25 пчеловодов региона. Мед в розлив и в сотах, прополис, восковые свечи и многое другое можно будет приобрести у них на площадке фестиваля.

Помимо пасечников на «Медовый фестиваль» приедут мастера и мастерицы, ремесленники. Посуда, расшитые полотенца, прихватки, разделочные доски, керамика, а также одежда и игрушки ручной работы — все это и многое другое будет представлено в «Аллее мастеров».

Фото: Дарья Хваткова

Подать заявку для участия в празднике пчеловоды и ремесленники могут по телефону 8 (8112) 702-242 или написав администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

В 2019 году фестиваль пройдет в Пскове в девятый раз. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Организатором мероприятия выступает Псковское агентство информации (Медиахолдинг Псковской области) при поддержке комитета Псковской области по культуре.

Задача «Медового фестиваля» - поддержать местных производителей продукции пчеловодства.

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