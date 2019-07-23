Массовая рассылка налоговых уведомлений началась в Псковской области

19:49, 23 июля 2019, ПАИ

Массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физлиц началась в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по региону, сама форма документа изменилась: стала более упрощенной. Теперь в уведомлении будет указано лишь то имущество, по которому исчислен налог.

Уведомления приходят жителям России через почту заказным письмом. Гражданам, у которых есть доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», бумажные уведомления на уплату личных налогов не направляются. В этом случае вся информация отразится в «Личном кабинете».

Всего до конца октября уведомления получат около 350 тысяч жителей Псковской области. В том числе почти 69 тысяч узнают информацию о начисленных платежах из «личного кабинета». В текущем году уплату налогов за 2018 год необходимо произвести не позднее 2 декабря 2019 года.

При возникновении вопросов, ответы на них можно получить на официальном сайте ФНС России на промо-странице «Налоговое уведомление физических лиц – 2019».