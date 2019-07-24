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Литр мёда разыграет среди своих читателей Псковское агентство информации

Фото: Дарья Хваткова

В канун проведения девятого «Медового фестиваля» в Пскове редакция Псковского агентства информации объявляет о старте розыгрыша одного литра мёда.

17 августа в областной столице пройдет ежегодная медовая ярмарка, участниками которой станут пасечники из Псковской области. В рамках мероприятия будет организована продажа меда, воска, прополиса. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет концерт, игры и конкурсы для гостей.

Попробовать псковский мёд можно уже сейчас. Достаточно принять участие в конкурсе.

Площадкой для его проведения стала официальная группа ПАИ Вконтакте.

Срок проведения — с 24 по 29 июля.

По условиям розыгрыша достаточно сделать репост записи о конкурсе на свою страничку. 29 июля с помощью приложения Random.app будет определен один победитель.

Познакомиться с положением о конкурсе можно здесь >>>.

Сам конкурс проходит здесь >>>.

Награждение состоится в редакции Псковского агентства информации, проведено оно будет до 2 августа.

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