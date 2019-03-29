Как получить лицензию на геодезию и картографию?

13:27, 24 июля 2019, ПАИ

Геодезические картографические работы проводятся перед началом строения зданий, сооружений разного целевого назначения. Предпринимательская деятельность в этой сфере значима как для всей страны, так и для отдельно взятых предприятий и граждан. По этой причине выполнять работы по геодезии и картографии могут только организации, которые получили лицензию государственного образца. Наличие специального допуска является гарантией, что представленная фирма сможет справиться с поставленными перед ней задачами. Посредством выдачи лицензий ведется строгий контроль деятельности организаций со стороны государства.

Чтобы получить лицензию на геодезию и картографию, необходимо собрать пакет документов, провести подготовку сотрудников и подать на рассмотрение в соответствующий орган заявление. Лицензирование имеет ряд нюансов. Если не учесть все требования, например, при оформлении и подготовке документов, то можно потратить много времени на получение допуска. Более надежный способ – воспользоваться услугами АО «РИНФИН». Одно из направлений работы представленной фирмы – оказание комплексной помощи в прохождении лицензирования.

Преимущества профессиональной помощи при получении лицензии.

Обращаясь за помощью по ссылке https://www.rinfin.ru, каждый клиент может рассчитывать на:

содействие в обучении сотрудников;

поиск персонала требуемой квалификации;

ускорение получения допуска на выполнение геодезических и картографических работ;

подготовку полного пакета документов.

С первого дня сотрудничества гарантируется персональная менеджерская поддержка. Сотрудники АО отвечают на все вопросы, рассчитывают сроки получения готовой лицензии, стоимость. Если сроки сжаты, то к покупке предложены готовые фирмы с действующей лицензией на геодезию и картографические работы. Заключение сделки позволит сэкономить время и незамедлительно приступить к работе. Менеджеры сопровождают клиента с момента заключения договора до получения заполненного бланка.

Профессиональная поддержка – гарантия положительного и быстрого результата. При невозможности выполнить обязательства исполнитель возвращает деньги. Сотрудники компании знают все тонкости лицензирования, поэтому оказывают оперативную помощь в решении проблем любой сложности.