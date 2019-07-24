Кинопремьеры недели: возвращение на экраны «Бойцовского клуба» и «Видок: Охотник на призраков»

18:09, 24 июля 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: возвращение на большие экраны культового «Бойцовского клуба», «Видок: Охотник на призраков» - старомодный триллер с Венсаном Касселем.

«Бойцовский клуб»

«Я — холодный пот на лбу Джека».

«Бойцовский клуб» - культовый фильм, пожалуй, самого незаурядного режиссера современного Голливуда – Дэвида Финчера - в 2019 году отмечает свое 20-летие. Основанный на одноименном романе Чака Паланика, фильм провалился в 1999 году в прокате и был разруган критиками, но позже все же стал культовым благодаря зрителям. В честь юбилея компания «Иноекино» возвращает легендарную ленту на экраны.

Весьма жестокая картина о крайней точке кипения общества потребления, никому не нужной идеальной мужественности и обретении свободы через немыслимую боль – будь то химический ожог или несколько ударов кулаком в лицо в темном подвале – «Бойцовский клуб» превратил в настоящих звезд начинающих Брэд Питта, Эдварда Нортона и Хелену Бонем Картер.

«Бойцовский клуб» - это еще и идеальная экранизация книги Паланика, который, к слову, признал, что кульминация фильма получилась намного лучше, чем книжная. Финчер со своей присущей режиссерской дотошностью и выверенным нео-нуарным стилем превосходно воспроизводит атмосферу произведения Паланика, заставляя своим клиповым монтажом, невероятными операторскими решениями и саундтреком от Dust Brothers с головой погрузиться в пугающий и одновременно чем-то притягивающий мир. Где все обставлено мебелью IKEA.

В ограниченном прокате с 25 июля. На языке оригинала с русскими субтитрами.

«Видок: Охотник на призраков»

Переосмысление французского оригинального «Видока» с Жераром Депардье (2001) о реально существующем сыщике, который гонялся по парижским улочкам за серийным убийцей по прозвищу Алхимик. Тогда «Видок» был первым фильмом, который сняли на цифровую камеру – от этого лента приобрела, конечно, весьма странный вид: работа оператора и режиссера попахивала откровенной халтурой.

Свежий «Видок» подобными проблемами, к счастью, не страдает: это довольно профессионально сделанная лента, с элегантно выстроенным светом, яркими пейзажами, динамичными перестрелками и схватками. В роли французского сыщика - Венсан Кассель, платье баронессы примерила на себя Ольга Куриленко. Но не стоит, конечно, ожидать от картины небесных чудес.

В прокате с 25 июля.