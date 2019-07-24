Стволы от винтовок Мосина и пулемета Дегтярева изъяли псковские полицейские

17:42, 24 июля 2019, ПАИ

Полицейские изъяли из незаконного оборота в Псковской области огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства в рамках оперативно-профилактической операции «Арсенал», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

22 июля в Невеле в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция нашла у 67-летнего местного жителя переделанные образцы боевого оружия, которые он сам изготавливал из небоевого. Также мужчина занимался реставрацией вооружения, найденного в местах боев периода Великой Отечественной войны. У него изъяли немецкие винтовки «Маузер», пистолет, несколько стволов от винтовок Мосина, пулемета Дегтярева, затворы и ствольные коробки.

В тот же день в Пушкиногорском районе в лесу у деревни Алуферово полицейские нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны – шесть минометных мин, 22 снаряда, шесть ручных гранат и свыше 20 патронов калибра 7,62 миллиметра.

23 июля в Великих Луках в гараже у 49-летнего мужчины правоохранители нашли и изъяли 20 артиллерийских снарядов, каркасы от гранат, три минометных снаряда, противопехотную мину, ракетницу и ствол от немецкого пулемета «МГ-34».

Сейчас по данным фактам проводятся проверки, а изъятое обследуют эксперты. По результатам судебных экспертиз полиция примет необходимые процессуальные решения.