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Общество

Новые правила благоустройства Пскова: ПАИ-live с Григорием Стороненковым

25 июля гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал депутат Псковской городской Думы, исполняющий полномочия секретаря Псковского городского отделения «Единой России» Григорий Стороненков. Он рассказал о новых правилах благоустройства города, которые должны быть приняты на сентябрьской сессии гордумы. Кроме того, парламентарий сообщил о том, какая работа в части благоустройства проводится на его избирательном округе № 12 (Овсище) и о своей партийной деятельности в городском отделении «Единой России».

- Почему возникла необходимость в изменении существующих правил благоустройства Пскова?

- Существующие правила благоустройства приняла Псковская городская Дума в 2011 году и все это время в них удачно вносились изменения. Но в 2017 году приказом Минстроя были приняты методически рекомендации по разработке правил благоустройства. В документе появились новые разделы. В 2018 году губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал распоряжение администрации Пскова разработать и внести изменения в правила благоустройства. В декабре изменения были внесены на публичное обсуждение. Появились пять новых разделов: правила размещения вывесок и дизайн-код, содержание фасадов зданий, праздничное оформление города, порядок участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству города и контроль за соблюдением правил благоустройства.

В конце первого квартала 2019 были обобщены все предложения, которые поступили от жителей. В итоге были внесены изменения в эти пять пунктов, и в июле губернатору был представлен новый документ с изменениями. Глава региона высоко оценил проделанную работу и рекомендовал Псковской городской думе не мешкать и на сентябрьской сессии принять документ.

- Какую проблему призваны решить новые правила благоустройства?

- В существующих правилах благоустройства дизайн-код отсутствует, а информация про размещение вывесок упоминается буквально вскользь. А ведь Пскове - и в исторической части города, и там, где есть новостройки, хаотично размещены вывески, которые не согласуются с фасадом здания и с местом размещения. Все это создает в целом ощущение некого хаоса и неорганизованной среды. Новый документ исправит это и поменяет вид нашего города. Через некоторое время Псков будет выглядеть более эстетично.

В документе по размещению вывесок Псков разделён на две части: историческая часть города и районы типовой застройки. В нём прописаны отличия размещения по оформлению вывесок: наличие или отсутствие подложки, шрифт, размеры. Вывески не будут одинаковыми, в документе прописываются общие принципы их создания, и возможные варианты, ограниченные по видам в той или иной части города.

Порядок введения и замены вывесок — длительный процесс. Я думаю, что он не пройдет безболезненно, так как у нас все новое встречает сопротивление. Но затем это все будет естественно восприниматься. Эти пять разделов - только начало по внесению изменений в правила благоустройства. В разработке находятся ещё четыре документа: дизайн-коды размещения и оформления нестационарных торговых объектов, ярмарок, рекламных конструкций, каталогов типовой мебели.

Фактически, когда будут внесены все изменения, документ станет всеобъемлющим и задаст стандарт на все конструкции, которые будут размещаться в нашем городе.

Кстати, очень интересный раздел — содержание фасадов. У нас с ними есть проблемы. На улице Труда есть часть домов в частной собственности и их фасады не ремонтируются с 1980-х годов. На собственников мы сейчас никак не можем воздействовать, а после того, как мы примем документ и создадим паспорт фасада, то это будет возможно.

- Как заставить предпринимателей соблюдать новые правила благоустройства?

- Здесь есть два пути. Первое — показывать хорошие примеры, на которые можно ориентироваться. Второе — увеличение штрафов. Псковская городская Дума вышла в областное Собрание с законодательной инициативой об изменении штрафов в части благоустройства. Я думаю, что в этой теме есть над чем поработать. Это необходимо для того, чтобы у нас был механизм воздействия на собственников: стимулировать их приводить в порядок вывески и фасады здания.

- Штрафы однозначно будут увеличены?

- Да, к этому всё и идёт.

- А как предприниматели воспримут новшества по благоустройству?

- Без особого энтузиазма. Любое введение нового стандарта встречает сопротивление. Но будет задан переходный процесс, в который можно будет спокойно сделать все мероприятия. Меняется жизнь и наше отношения к тем или иным вещам, в частности, к стандарту обслуживания и качества. Мы должны идти вперёд, всё улучшать, это нормально. Те предприниматели, которые смотрят вперёд — уже давно с удовольствием это делают. На наших предприятиях мы меняем оформление офисов, порядок работы с потребителями, потому что в этом мире все меняется, задается некий стандарт более высокий. Кто этому стандарту будет соответствовать, тот войдёт в завтрашний день, а кто останется во вчерашнем дне - проиграет.

- Контроль за благоустройством будет за управлением городского хозяйства. Справятся ли они с этой задачей, и можно ли УГХ как-то усилить в этом направлении?

- Сейчас создано контрольное управление, где сконцентрированы все специалисты по разным направлениям. Раньше они были сосредоточены по разным отделам, и фактически за функцию контроля никто не отвечал, хотя теоретически должен был отвечать руководитель УГХ. Теперь это выделенная структура, которая начала работать с этого года. Мы на сессии гордумы заслушивали их отчёт. Они провели достаточно большую работу: по несанкционированной торговле выписаны около 500 административных штрафов. Они достаточно бодро взялись за работу.

- Сквер на улице Технической стал победителем в голосовании по выбору участков для благоустройства по программе «Городская среда». Когда завершится благоустройство?

- Любой вопрос должен решаться системно. В 2014 году администрация города с моей подачи и по просьбе жителей разработала проект планировки района. Мы зонировали территорию и определили развитие района на длительную перспективу. В районе были предусмотрены жилая застройка; территория, где будет размещен спортивный комплекс; строительство двух детских садов; расширение школы №3; размещение кабинетов врачей общей практики и педиатров, а также определены зоны для отдыха, в частности, сквер между домами Алёхина, 12 и Технической, 14. Кроме того, должен быть разработан проект дорожной сети — улиц Алёхина и Технической.

Кода все эти действия будут сделаны, у нас будет комфортный район для проживания. В этом году выделены деньги на разработку проекта на улицах Алехина и Технической. Мы также хотим вписаться в финансирование из федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Уже в этом году в районе начинается строительство нового детского сада. И в этом году благодаря активности местных жителей мы поучаствовали в интернет-голосовании по строительству сквера. Мы заняли первое место. В настоящий момент сквер находится в стадии проектирования. В начале августа должна быть закончена вся документация, и данный объект выставлен на торги. По плану работы по скверу завершатся в конце октября. Но, на деле не всё идёт гладко, финансирования катастрофически не хватает.

- Реализованный проект будет отличаться от того, что участвовал в голосовании?

- В части пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, межквартального проезда, который объединит улицу Техническую с парковочными местами, не будет отличаться. А вот в части озеленения и количества фонарей, которые будут установлены, будет отличаться от заявленного проекта. Нам необходимо будет выбрать баланс между освещенностью и теми суммами, которые выделены на эти цели.

- Читатели ПАИ жалуются на то, что в район приходится въезжать с другого конца. В чем проблема?

- У нас в домах №43 и 45 на улице Ижорского батальона и в домах №8 и 14 на улице Технической более тысячи квартир. Проезд к домам осуществляется через улицу Техническую и «узкое горлышко», которое расположено между домами № 6 и 12 на улице Алёхина. Проезд действительно узкий, проблемный. Ежедневно утром и вечером проходят порядка 700 машин. Мало того, там ещё пересекаются пешеходные потоки.

Для того, чтобы изменить ситуацию, в том числе, и был сделан проект планировки. Если мы в этом году запускаем сквер, то фактически мы запараллеливаем потоки. Второй въезд в эту зону будет вдоль сквера, всё это снизит транспортную нагрузку. Также у нас предусмотрено расширение проезда на улице Алёхина, 1, где в настоящие время расположен частный сектор.

- А как будут расширять, куда-то денут частные дома?

- Согласно проекту планировки, рано или поздно у нас частный сектор исчезнет.

- А жители частных домов об этом знают?

- Конечно, знают. Вся информация до них была доведена. При рассмотрении данного проекта планировки жители участвовали очень активно. Полгода шли открытые обсуждения, были внесены более 80 изменений в проект планировки. Жители понимают, что город развивается. Многие собственники договорились с будущими застройщиками: реализовали свои дома и купили на новой территории.

- Ещё один читатель ПАИ жалуется на фасад дома на перекрестке улиц Ижорского батальона и Алёхина. Как исправить ситуацию?

- Именно поэтому я и поддерживаю принятие изменений в правила благоустройства, чтобы мы могли воздействовать на собственника. На этом участке три дома стоит, в двух из них собственники фактически уже не живут и ждут, когда их дома кто-нибудь купит. Другое дело, что никто не должен их освобождать от ответственности содержать свою территорию и здание в должном состоянии, чтобы это не портило эстетический вид.

- Но сейчас это никто не контролирует?

- Мы сейчас можем воздействовать только в части покоса травы, уборки мусора. А в части фасадов и зданий — не можем, так как это частная собственность.

- В Пскове есть программа по борьбе с борщевиком. У вас в округе на берегу Великой заросли борщевика, вы пытались там обустроить территорию для отдыха, пляж. Как обстоит работа в этом направлении?

- В этом вопросе мы стали вести системную работу, заявку на покос борщевика мы подаем в мае, чтобы в июне он был уже скошен. В этом году первый покос уже был.

- А нет других способов борьбы с борщевиком?

- Дело в том, что у нас в районе прибрежная зона и зона охраняемых водных объектов. Использовать какую-либо химию мы не можем, поэтому, только покос.

- И насколько покос эффективен?

- По крайней мере стараемся не давать, чтобы борщевик рассеялся. В целом, эффективность низкая, но иного там ничего не сделаешь.

- Что нового происходит в вашем округе по «доступной среде»?

- Хотел бы сказать спасибо нашему коллеге Фёдору Постнову. Я считаю, что лоббировать эту тематику должен тот человек, который непосредственно каждый день встречается с этой проблемой в повседневной жизни. Благодаря его активности и помощи в прошлом году мы смогли довести до администрации Пскова, что необходимо понизить бордюрные камни вдоль всей улицы Чудской и частично улицы Алехина. Эта работа частично была сделана в том году и продолжается в этом. У нас в округе живёт 11 инвалидов-колясочников и для них эта тема архиважна. В частности, у нас есть один человек, который вынужден ежедневно был ездить по проезжей части от Ижорского батальона, 7 до магазина «Империал» через мост, потому что он не мог преодолеть бордюрные камни.

В прошлом году, кроме одного участка на улице Чудской на этой территории были понижены бордюрные камни, а также два участка были заасфальтированы полностью. Работы продолжаться в этом и следующем годах. К сожалению, два оставшихся участка мы не сможем переложить, но сделаем ямочный ремонт.

В чем заслуга Фёдора Постнова — во-первых, он постоянно напоминает об этой проблеме. Во-вторых, когда мы разрабатывали градостроительные нормативы и вносили в них изменения, были заложены все необходимые нормативы по «доступной среде», чтобы при строительстве объектов учитывалась доступность для маломобильных групп. Фактически, его документ был внесён без изменений.

- Сейчас вы являетесь исполняющим полномочия секретаря Псковского городского отделения «Единой России». Вы себя в этой должности видите в дальнейшем?

- Я взялся за эту работу на оговоренный срок - до выбора нового секретаря, до конференции, которая ориентировочно состоится в сентябре. На этот период я занимаюсь работой на этой должности. Специфика моего склада ума и моя деятельность — практическая работа на земле: что-то делать, создавать, систематизировать и запускать. А дело партийного строительства — большая работа, и я надеюсь, ей будет заниматься более достойный человек, нежели я.

- То есть вы свою кандидатуру на конференции выставлять не будете?

- Нет, у меня есть другие конкретные задачи. Но уже сейчас мы увидели многие вопросы, которые можно исправить, чтобы улучшилась работа Псковского отделения партии «Единая Россия». Мы разработали и будем внедрять систему оценки активности секретарей первичных партийных организаций и членов политсовета. Это делается для того, чтобы положительный опыт, который есть у коллег, был известен, чтобы было к чему стремиться и постоянно совершенствоваться. Созданы пять критериев для членов политсовета и пять для членов секретарей «первичек».

- Есть проблема активности?

- Нет, дело в другом. Положительный опыт должен быть известен и поощрен. Система, при которой поощряли активных, не имея при этом объективных критериев оценки, неправильная. Должны быть объективные критерии оценки. У нас периодически происходят ротации, и чтобы чем-то руководствоваться, нужно иметь объективную оценку.

- А какие критерии оценок эффективности работы членов политсовета и секретарей «первичек»?

- У членов политсовета первый критерий — посещаемость: необходимо систематически посещать заседания, конференции, семинары. Второй — активное участие в партийных мероприятиях, а их достаточно много. Третий — предложения по мероприятиям и помощь в их организации. Четвертый — членские взносы. Пятый — распространение информации в социальных сетях о партийных мероприятиях, в том числе, в которых участвовал лично.

А для секретарей первичных партийных организаций первый критерий — соотношение членов партии и жителей, которые живут в той части города, где расположена «первичка». Второй — активность самой первичной организации, чтобы была посещаемость. Третий — активность «первички» в партийных мероприятиях. Четвертое — количество сторонников, которых «первичка» привлекла. Пятое — взносы.

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