Григорий Стороненков поблагодарил Федора Постнова за активность и лоббирование темы доступной среды в Пскове

13:28, 25 июля 2019, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков поблагодарил депутата гордумы Федора Постнова за активность и лоббирование темы доступной среды в Пскове. Об этом с прямого эфира проекта ПАИ-live 25 июля передает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Григория Стороненкова, лоббировать эту тему должен именно тот человек, который непосредственно сталкивается с этой проблемой в повседневной жизни. Как отметил депутат гордумы, благодаря активности Федора Постнова, в прошлом году удалось «донести до администрации города» предложение по снижению бордюрного камня на улице Чудской и частично на улице Алехина.

Григорий Стороненков подчеркнул, что заслуга Федора Постнова заключается в постоянном напоминании о проблеме доступной среды. Депутат напомнил, что при разработке новых правил благоустройства Пскова были заложены все нормативы по доступной среде, чтобы при строительстве объектов были учтены условия для маломобильных групп населения города.