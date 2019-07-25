Частный сектор в районе улицы Алёхина в Пскове постепенно исчезнет

15:41, 25 июля 2019, ПАИ

Частный сектор в районе улицы Алёхина в Пскове постепенно исчезнет, заявил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в эфире ПАИ-live 25 июля.

Он рассказал, что по проекту планировки проезд будет расширен, и жители частных домов об этом знают, они активно участвовали в рассмотрении проектной документации на стадии ее подготовки. По словам Григория Стороненкова, в проект было внесено порядка 80 изменений. «Жители понимают, что город развивается. Многие собственники договорились с будущими застройщиками реализовать свои дома и купить жилье на новой территории», - отметил депутат.

Народный избранник также рассказал, что сейчас в районе улицы Ижорского батальона, 43 и 45, Технической, 8 очень узкий и проблемный проезд. Ежедневно утром и вечером там проезжают порядка 700 машин, которые пересекаются с пешеходными потоками - дети идут в школу, взрослые - на почту, в банк. Поэтому сделан проект планировки, в соответствии с которым въезд будет организован со стороны сквера между Технической и Алехина. Таким образом получится снизить нагрузку, считает депутат.

Григорий Стороненков добавил, что поддерживает изменения в правила благоустройства, которые помогут повлиять на собственников частных домовладений. Он заметил, что некоторые не живут в своих домах, выставленных на продажу. «Мы сейчас можем воздействовать только в части покоса травы, уборки мусора, а если обвалилась стена – нет, это его частная собственность», - пояснил депутат.