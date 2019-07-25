В России к 75-летию Победы восстановят свыше 9500 воинских захоронений

14:32, 25 июля 2019, ПАИ

В России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое отметят в 2020 году, будут восстановлены 9,5 тысяч воинских захоронений. Такие цифры заявлены федеральной целевой программой «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества», концепцию которой утвердил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

В документе учтены также работы по установке более 6 тысяч знаков и нанесению около 250 тысяч имен павших на мемориальные сооружения воинских захоронений.

Финансирование программы превысит 5 млрд рублей, из них почти 4 млрд рублей — средства федерального бюджета.