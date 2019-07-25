Почти двум тысячам детей помог Псковский детский фонд за шесть месяцев

20:08, 25 июля 2019, ПАИ

За шесть месяцев текущего года Псковский детский фонд оказал адресную помощь 1 тысячи 869 детям из нуждающихся семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в детском фонде.

За полгода благодаря благотворителям и волонтерам Псковский детский фонд 92 раза оказал различную помощь школам-интернатам, социальным приютам, детским домам Псковской области. В частности, для детей были закуплены мебель, игрушки, школьные принадлежности, строительные материалы, оборудование и сладости.

Также 584 малообеспеченных семей региона получили различного вида адресную социальную поддержку от фонда. Кроме материальной помощи детям и подросткам из нуждающихся семей оказано вещевой помощи на общую сумму 2 млн 58 тысяч 400 рублей. Кроме того, работники и волонтеры фонда за полгода для 737 детей организовали детские мероприятия, праздники, спектакли и экскурсии.

В ходе заседания фонда, на котором подводились итоги работы за полгода, был выбран новый член президиума Псковского детского фонда. Им стал генеральный директор АО «ПЭМЗ» Александр Лазарев.

Всего за полгода Псковский детский фонд в качестве благотворительных пожертвований и помощи привлёк 8 млн 301,8 тысяч рублей, на благотворительную деятельность по программам и проектам были израсходованы 11 млн 334,1 тысяч рублей.