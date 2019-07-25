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Общество

Фестиваль ремесленной культуры «Кукольное дело» откроется в Бежаницах 4 августа

4 августа в 13:00 в парке отдыха в Бежаницах откроется II областной фестиваль ремесленной культуры «Кукольное дело». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В рамках фестиваля пройдёт презентация мастеров-кукольников и любительских объединений декоративно-прикладного творчества, занимающихся изготовлением кукол. Также состоятся мастер-классы ведущих мастеров Псковской области и презентация аксессуаров и фурнитуры для изготовления кукол в различных техниках. Кроме того, гости мероприятия смогут увидеть мини-спектакли, выступления творческих коллективов и принять участие в интерактивных программах.

Помимо этого на фестивале будет работать выставка-продажа рукодельных изделий. Фестивальная программа продолжится в Пскове. Там 10 и 11 августа в доме ремёсел (улица Некрасова, 8) пройдет семинар-практикум по изготовлению куклы «Боярин». 13 августа состоится открытие региональной выставки «Кукольное дело» и персональной выставки кукольницы из Великого Новгорода «Родом из той деревеньки», где будет представлена живопись, графика, авторская и традиционная народная кукла.

Фестиваль ремесленной культуры «Кукольное дело» проводится в рамках регионального фестиваля ремесленной культуры «Псковский стиль».

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