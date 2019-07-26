Реестр обязательных отечественных программ для гаджетов хотят ввести в РФ

09:41, 26 июля 2019, ПАИ

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предусматривающий создание отечественных программ для установки на продаваемые в России гаджеты. Об этом сообщает газета «Известия».

Эксперты уверены, что такие меры помогут разработчикам из РФ увеличить аудиторию пользователей, а сам контент сделать качественнее и многообразнее. В списке обязательных отечественных приложений могут появиться браузеры и поисковое программное обеспечение, антивирусы, навигаторы, карты, мессенджеры и электронная почта.

Отмечаются и минусы данной инициативы. Специалисты допускают, что вместо повышения качества продукта российские компании могут начать бороться за попадание в реестр, а крупные зарубежные производители покинут страну.

Создание реестра российских мобильных приложений станет темой совещания 31 июля, которое состоится в аналитическом центре при правительстве. Будет обсуждаться целесообразность такого решения, список устройств и критерии отнесения софта к отечественному.