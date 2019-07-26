Ну и «Видок»: Венсан Кассель истребляет французских уголовников в триллере Жана Рише

18:12, 26 июля 2019, ПАИ

В прокат вышла лента «Видок: Охотник на призраков» режиссера Жана-Франсуа Рише: биографический криминальный триллер о жившем в XIX веке французском сыщике Эжене Франсуа Видоке, которого правительство наняло для очистки Парижа от самых опасных преступников. По мнению Муслима Камалова, новая экранизация биографии Видока – ни что иное, как холостой выстрел из мощного орудия и утомительный клубок посредственности.

Начало XIX века. На корабль, заполненный чумазыми заключенными в странных гномьих одеяниях, сажают еще одного бедолагу: хорошенько избитого палками худощавого мужчину, которого позже только из-за неприемлемого внешнего вида (хотя другие зэки, собственно, ничем от новичка и не отличаются) нарекут Видоком (Венсан Кассель). Впрочем, Видок на судне долго не задерживается и вместе с новым другом Натаниэлем (Аугуст Диль) ему удается сбежать.

Проходит еще какое-то время и Видок уже впаривает домохозяйкам на парижском базаре ткани и всякие тряпки. Там же он знакомится с молоденькой француженкой, карманницей и по совместительству куртизанкой Аннет (Фрейя Мавор), с которой, конечно, заводит бурный роман. Неспокойные времена в жизни Франсуа Видока настают в тот момент, когда бывшие сокамерники сдают его с потрохами полиции. Вскоре Видока вяжут и ведут к начальнику парижских жандармов. Изворотливый Франсуа предлагает легавым сделку: поскольку он сам из бывших заключенных и знает преступный мир вдоль и поперек (чуть ли не привычки и повадки каждого крупного уголовника в городе), то он предлагает найти и закрыть самых опасных неуловимых преступников. Взамен этого правительство Франции должно его помиловать, простить и отпустить.

«Видок» Жана Рише («Враг государства», «Этот неловкий момент», «Кровный отец») уже не первая экранизация истории о легендарном, как известно, французском сыщике, буквально родоначальнике уголовного розыска: картины о Видоке начали снимать аж с 1911 года, потом была еще одна 1939 года, а также странная галлюциногенно-фантастическая версия с Жераром Депардье 2001 года от режиссера, что неудивительно, «Женщины-кошки». Но классическое повествование, как известно, не умирает, поэтому в свежем «Видоке» Рише обнуляет все предыдущие экранизации и рассказывает все с самого начала, детально и последовательно. Остается только гадать, почему к «Видоку» не стали приписывать модное «начало», фильм вместо этого снабдили помпезным подзаголовком «Император Парижа», а в российском прокате он и вовсе почему-то превратился в «Охотника на призраков».

Дабы не вводить в заблуждение (в отличие от российских горе-локализаторов и маркетологов) сразу проясним: новый «Видок», безусловно, обходится без малейших намеков на мистику, в нем нет никаких привидений, монстров и лангольеров. Да и делать всей этой нечисти, собственно, тут нечего: «Видок» - это всего лишь слегка старомодный криминальный триллер в антураже XIX века, где невозмутимый и вечно хмурый Венсан Кассель без особого запала в первую очередь изображает скорее взъерошенного Пушкина на каникулах в Париже, а уже потом что-то похожее на легендарного детектива, но, правда, с сыскными суперспособностями на уровне Дуайта Шрута. К слову, «секрет успеха» самого народного героя Видока, не заслуживает всех снятых о нем экранизаций: Франсуа, будучи французским солдатом, был откровенным бунтарем и частенько вызывал сослуживцев на дуэли за что отправлялся на «губу», а после армии так и остался тем непутевым мутным человеком, который из раза в раз попадал в тюрьму и бегал от правосудия. Пока не постучал в дверь полиции и не напросился в детективы. История Видока вовсе не гениальна и сам он не совершил какого-то прорыва. Его биография не вызывает ярких эмоций, она скорее нелепа и ужасно примитивна, и посвящать (известному больше в узких кругах каких-нибудь библиотекарш и историков) французскому сыщику-самоучке целый фильм – бессмысленное и рискованное дело.

В жизнеописании Видока нет крепкого ядра и по-настоящему интересных деталей, которые можно было бы с успехом перенести в фильм, отчего Рише строит свою картину по схеме тривиального детективного триллера. С красивыми декорациями, костюмами и, вроде бы, не самой плохой операторской работой, но без малейшей находчивости и смелости, с энтузиазмом на нулевой отметке, Видок стремительно скатывается в утомительный клубок посредственности. Где-то на экваторе этого двухчасового и небогатого на действительно волнительные моменты фильма происходит надлом, сюжет начинает покрываться тенью и хорошенько так провисать: там, где так необходимо заполнить пустоты хронометража, активируется стандартная сиропная любовная драма с самым идиотским сюжетным поворотом в духе сериалов НТВ. Единственный, кто даже в этой странной нелепице умудряется выжимать из себя все актерские соки – это Аугуст Диль, невероятным образом незаметно меняющий несколько масок за всю ленту. Подобного, к сожалению, не скажешь об откровенно переигрывающей здесь, но, бесспорно, прекрасной, Ольге Куриленко в образе баронессы с бесконечно ехидной улыбочкой и ядовитыми глазками.

Другими словами, «Видок» дрейфует в дырявой лодке в бескрайнем холодном открытом море: отчаянно пытаясь вычерпать воду, изредка вбрасывая хорошие, но непродолжительные светлые моменты, вроде перестрелки в мрачной пещере или, скажем, сцены с нападением на карету в туманном лесу, создатели во главе с режиссером Рише все-таки не понимают, что хотят сказать и чего сделать, тем самым лишь погружают картину на дно. Больших надежд возлагать не приходиться даже на финал, который представляет из себя больше «Неудержимых» из XIX века с обязательной сомнительно поставленной решающей схваткой героя с антагонистом и, внимание, пистолетом с 4-мя стволами(!). Именно этот пистолет, который появляется в кадре ровно на секунду, и олицетворяет в себе сам фильм: и порох вроде бы не отсырел, в обойме целая армия отличных актеров, превосходный оператор и большой режиссерский потенциал, но выстрел из всех орудий все равно почему-то получается холостым.