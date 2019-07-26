«Серебро» завоевала псковичка на соревнованиях по гребному спорту в Нижнем Новгороде

17:30, 26 июля 2019, ПАИ

Спортсменка центра спортивной подготовки Псковской области Елизавета Сенина заняла второе место на всероссийских соревнованиях по гребному спорту, которые проходили в Нижнем Новгороде.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном центре спортивной подготовки, Псковскую область также представляли спортсмены Илья Ковтун, Евгений Спицын, Евгений Стрельцов и Даниил Ефимов. По итогам турнира мужская команда расположилась в десятке сильнейших участников соревнований.

Также в региональном центре сообщили, что спортсмен Александр Матвеев с тренером Сергеем Матвеевым сейчас представляют Псковскую область на первенстве мира по академической гребле в Сарасоте (США).

Павел Сорин готовится к предстоящим соревнованиям на тренировочном сборе на Валдае. А спортсмен отделения адаптивного спорта Вадим Морозов ведет подготовку к кубку России по академической гребле, который пройдет в Москве с 16 по 18 августа.