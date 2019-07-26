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Общество

В России увеличили штрафы за нарушение режима труда и отдыха водителей

В России увеличили штрафы за нарушение режима труда и отдыха водителей, а также правил установки тахографов. Закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях подписал глава государства Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Несоблюдение норм времени отдыха будет наказываться штрафом в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей для водителя, от 7 до 10 тыс. рублей для должностных лиц, от 15 до 25 тыс. для индивидуальных предпринимателей и от 20 до 50 тыс. рублей для юридических лиц. Юридические и должностные лица понесут ответственность в случае, если установят режим работы водителей, не соответствующий нормативным актам РФ.

За управление транспортным средством без тахографа или с нарушением установленных требований к его использованию, кроме случаев поломки аппарата уже во время поездки, водителям будет грозить штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Должностные лица, выпустившие машину на линию без тахографа, заплатят от 7 до 10 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели - от 15 до 25 тыс. рублей, юрлица - от 20 до 50 тыс. рублей.

Поправки вступят в силу с 1 ноября 2019 года.

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