В России увеличили штрафы за нарушение режима труда и отдыха водителей
В России увеличили штрафы за нарушение режима труда и отдыха водителей, а также правил установки тахографов. Закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях подписал глава государства Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Несоблюдение норм времени отдыха будет наказываться штрафом в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей для водителя, от 7 до 10 тыс. рублей для должностных лиц, от 15 до 25 тыс. для индивидуальных предпринимателей и от 20 до 50 тыс. рублей для юридических лиц. Юридические и должностные лица понесут ответственность в случае, если установят режим работы водителей, не соответствующий нормативным актам РФ.
За управление транспортным средством без тахографа или с нарушением установленных требований к его использованию, кроме случаев поломки аппарата уже во время поездки, водителям будет грозить штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Должностные лица, выпустившие машину на линию без тахографа, заплатят от 7 до 10 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели - от 15 до 25 тыс. рублей, юрлица - от 20 до 50 тыс. рублей.
Поправки вступят в силу с 1 ноября 2019 года.