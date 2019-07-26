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Общество

«Точка роста» откроется в одной из школ Бежаницкого района к 1 сентября

Центр гуманитарного и цифрового образования «Точка роста» откроется в Чихаческой средней школе Бежаницкого района к 1 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов и глава района Сергей Михеев проконтролировали ремонтные работы в двух классах учебного заведения, которые в скором времени приведут к необходимым нормативам.

На ремонт муниципалитет направил из бюджета 100 тысяч рублей. Около 1,6 млн рублей из федерального бюджета выделено на установку компьютерного оборудования, приобретение 3D-принтера, шлема виртуальной реальности и квадрокоптера. Во втором классе установят симуляторы для занятий ОБЖ и шахматную гостиную.

В центре, готовность которого к началу учебного года еще раз проверит Александр Седунов, будут проходить учебные и внеклассные занятия. В этом году в регионе откроется еще 8 центров «Цифровой образовательной среды» и 8 центров «Точка роста». В следующем году запланировано открытие 116 современных образовательных центров в школах Псковской области.

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