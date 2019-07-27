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Общество

24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США

«Брестская крепость»

В США погибла актриса Вероника Никонова, сыгравшая в фильме Александра Котта «Брестская крепость». Девушке было 24 года, пишет газета «Комсомольская правда» со ссылкой на помощника режиссера фильма Тамару Борбот.

По ее словам, девушка утонула, переходя реку Текланика на Аляске, во время свадебного путешествия. Мать девушки Ольга уже начала сбор средств на билет в США, чтобы увидеть тело дочери перед кремацией.

«Ей было мало режиссуры, мало актерства. Не имея особых средств, она тем не менее находила возможности за очень небольшие деньги путешествовать по миру, открывать для себя новое», - рассказали друзья Вероники Никоновой.

Фильм «Брестская крепость» вышел в 2010 году. Лента рассказывает об обороне Брестской крепости во время Великой Отечественной войны в 1941 году.

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