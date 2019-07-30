Как продать оружие государству объяснит гость ПАИ-live
30 июля в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет заместитель начальника управления Росгвардии по Псковской области - начальник центра лицензионно-разрешительной работы Василий Софин.
В Псковской области увеличились суммы вознаграждения за добровольную сдачу оружия. Стоимость зависит от типа оружия, в целом добровольно сданные в полицию винтовки и автоматы «подорожали» в два раза. В прямом эфире замначальника псковской Росгвардии расскажет, как обстоят дела с незаконным оборотом оружия в Псковской области, объяснит, как и куда обращаться, чтобы получить вознаграждение за его сдачу.
Вопросы Василию Софину можно оставить на странице ПАИ-live.