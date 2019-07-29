Начальник УМВД по Псковской области: В дни празднования Ганзы в Пскове не допущено преступлений

17:33, 29 июля 2019, ПАИ

В Пскове во время проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени побывали 204 тысячи 150 человек, из которых 2 тысячи – иностранцы. Об этом заявил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников ходе заседания организационного комитета по проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени 29 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Овсянников считает, что Ганза для Пскова – «первое такое мероприятие» с точки зреия масштаба и разнообразия площадок, охвата территории и привлечения гостей, и оно прошло достаточно успешно. Начальник регионального УМВД подчеркнул, что во время празднования Ганзы в городе не было допущено преступлений.

С 27 по 30 июня в Пскове прошли 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. Для удобства гостей центральные улицы города перекрыли и сделали пешеходными. Вход на праздничное пространство осуществлялся через специальные пункты пропуска.