Планы совместной работы обсудили Михаил Ведерников и Андрей Турчак

23:00, 29 июля 2019, ПАИ

Реализацию национальных и партийных проектов в Псковской области, а также планы совместной работы обсудили губернатор Михаил Ведерников и секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в ходе рабочей встречи 29 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, стороны коснулись таких тем, как реализация проекта «Городская среда» и расширение участия Псковской области в проекте «Культура малой Родины» в 2020-м году. Отмечается, что уже с 2019-го года деньги партийного проекта могут направляться не только ремонт существующих домов культуры, но и на организацию модельных библиотек и приобретение автоклубов.

Кроме этого, Михаил Ведерников и Андрей Турчак обсудили тему участия Псковской области в программе по приобретению школьных автобусов. Отмечается, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев согласовал дополнительные инвестиции по этому направлению.

Михаил Ведерников поблагодарил Андрея Турчака за оказание помощи в возведении физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Плюссе и Новоржеве в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт». Губернатор обратился с просьбой поддержать строительство еще двух подобных спортивных сооружений в муниципалитетах в 2020-м году. В ответ на это секретарь Генсовета партии заверил, что проработает обозначенный вопрос. Также Андрей Турчак выразил готовность поддержать заявку региона на участие в программе по строительству и оснащению фельдшерско-акушерских пунктов.

В ходе рабочей встречи Михаил Ведерников и Андрей Турчак договорились проработать вопрос строительства бассейна с универсальным спортивным залом в Великих Луках, поскольку проект был включен в план подготовки к 850-летнему юбилею Великих Лук, который отмечался в 2016-м году, но не был реализован.

Помимо этого, Михаил Ведерников и Андрей Турчак приняли решение ходатайствовать перед федеральным организационным комитетом о включении в план подготовки мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников, погибших при исполнении воинского долга в Чечне в 2000-м году, создание в Пскове кадетского корпуса, который будет носить имя павших Героев.