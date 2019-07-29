0
23:00
Планы совместной работы обсудили Михаил Ведерников и Андрей Турчак
13:59
Николай Козловский: Благодаря губернатору заложен прочный фундамент для реализации проектов в Великих Луках
13:16
10 млн рублей выделят на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
14:53
Бессрочный вид на жительство предложило ввести МВД для русскоговорящих мигрантов
11:35
Псковский губернатор признан лидером среди глав регионов СЗФО по работе с комментариями в Instagram
20:57
Эксперты о повышении зарплаты муниципальных служащих в Псковской области: Это позволит сформировать кадровое ядро на местах
19:37
Что нам минкульт готовит: Обсуждаем с псковскими экспертами предложение о налоговых льготах для инвесторов
Еще новости
Политика

Планы совместной работы обсудили Михаил Ведерников и Андрей Турчак

Реализацию национальных и партийных проектов в Псковской области, а также планы совместной работы обсудили губернатор Михаил Ведерников и секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в ходе рабочей встречи 29 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, стороны коснулись таких тем, как реализация проекта «Городская среда» и расширение участия Псковской области в проекте «Культура малой Родины» в 2020-м году. Отмечается, что уже с 2019-го года деньги партийного проекта могут направляться не только ремонт существующих домов культуры, но и на организацию модельных библиотек и приобретение автоклубов.

Кроме этого, Михаил Ведерников и Андрей Турчак обсудили тему участия Псковской области в программе по приобретению школьных автобусов. Отмечается, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев согласовал дополнительные инвестиции по этому направлению.

Михаил Ведерников поблагодарил Андрея Турчака за оказание помощи в возведении физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Плюссе и Новоржеве в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт». Губернатор обратился с просьбой поддержать строительство еще двух подобных спортивных сооружений в муниципалитетах в 2020-м году. В ответ на это секретарь Генсовета партии заверил, что проработает обозначенный вопрос. Также Андрей Турчак выразил готовность поддержать заявку региона на участие в программе по строительству и оснащению фельдшерско-акушерских пунктов.

В ходе рабочей встречи Михаил Ведерников и Андрей Турчак договорились проработать вопрос строительства бассейна с универсальным спортивным залом в Великих Луках, поскольку проект был включен в план подготовки к 850-летнему юбилею Великих Лук, который отмечался в 2016-м году, но не был реализован.

Помимо этого, Михаил Ведерников и Андрей Турчак приняли решение ходатайствовать перед федеральным организационным комитетом о включении в план подготовки мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников, погибших при исполнении воинского долга в Чечне в 2000-м году, создание в Пскове кадетского корпуса, который будет носить имя павших Героев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Планы совместной работы обсудили Михаил Ведерников и Андрей Турчак
29 июля 2019
Планы совместной работы обсудили Михаил Ведерников и Андрей Турчак
Николай Козловский: Благодаря губернатору заложен прочный фундамент для реализации проектов в Великих Луках
26 июля 2019
Николай Козловский: Благодаря губернатору заложен прочный фундамент для реализации проектов в Великих Луках
10 млн рублей выделят на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
26 июля 2019
10 млн рублей выделят на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
Бессрочный вид на жительство предложило ввести МВД для русскоговорящих мигрантов
25 июля 2019
Бессрочный вид на жительство предложило ввести МВД для русскоговорящих мигрантов
Псковский губернатор признан лидером среди глав регионов СЗФО по работе с комментариями в Instagram
25 июля 2019
Псковский губернатор признан лидером среди глав регионов СЗФО по работе с комментариями в Instagram
В Псковской области повысят зарплаты муниципальным служащим
24 июля 2019
В Псковской области повысят зарплаты муниципальным служащим
Галина Неваленная получила удостоверение кандидата в депутаты Псковской гордумы
23 июля 2019
Галина Неваленная получила удостоверение кандидата в депутаты Псковской гордумы
Михаил Пашков уходит в отставку с поста главы Новоржевского района
22 июля 2019
Михаил Пашков уходит в отставку с поста главы Новоржевского района

Идет загрузка...